Sorteggio Playoff Champions League 2023/2024: ecco definito dall'urna il quadro

Si legge sul sito ufficiale della Uefa: “In conformità ai paragrafi 13.03 e 13.04 del Regolamento della UEFA Champions League 2023/24, l’amministrazione UEFA ha selezionato i club per il sorteggio degli spareggi in base al ranking rilevato all’inizio della stagione e ai principi stabiliti dal Comitato Competizioni per Club”.

Le otto squadre (due che accedono alla competizione in questa fase e le sei vincitrici del terzo turno di qualificazione (percorso Campioni), indicate ai fini del presente sorteggio come Vincente Partita 1-6) sono state suddivise equamente in quattro teste di serie e quattro non teste di serie.

Le vincitrici di una partita del terzo turno di qualificazione erano teste di serie al sorteggio degli spareggi se uno dei club coinvolti nella partita aveva un coefficiente che gli dava diritto a essere testa di serie. Anche per le società del percorso campioni i calendario completo sarà comunicato per iscritto al club e alla relativa federazione il 7 agosto entro le 15:30.