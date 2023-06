Spareggio Spezia-Verona. Playoff Serie B: Bari-Cagliari. In palio 2 posti in Serie A. DIRETTA GOL

E’ una serata di grandi emozioni, l’ultima di grandi verdetti del calcio italiano ai massimi livelli per la stagione 2022-2023! Due spareggi delicatissimi: alle 20,30 Bari e Cagliari, allo stadio San Nicola, si contenderanno la finale di ritorno dei playoff di Serie B per stabilire quale delle due squadre si aggregherà alle già promosse Frosinone e Genoa. Si riparte dall’1-1 dell’andata con le reti di Lapadula e Antenucci, su rigore all’ultimo respiro. Non sono previsti tempi supplementari, né rigori: in caso di parità di reti al 90′, salirà in A la squadra meglio classificata nella regular season, ossia il Bari di mister Michele Mignani, terzo.

Allo stesso modo, alle 20,45, sul neutro del Mapei Stadium di Reggio Emilia, spareggio salvezza tra pezia e Verona, 31 punti per entrambe appaiate al terzultimo posto. In caso di parità al 90′, non sono previsti i tempi supplementari: si procederà direttamente ai calci di rigore!