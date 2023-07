Wimbledon 2023, finale Alcaraz-Djokovic diretta live: Carlos, che lezione! Djoko non perdona

Ultimo aggiornamento 16-07-2023 15:49

Wimbledon, finale

Campo centrale, inizio ore 15:00

ALCARAZ (Spagna) 1 – – – – DJOKOVIC (Serbia) 6 – – – –

Prima finale sull’erba di Wimbledon per Alcaraz che, dopo aver annientato Medvedev in meno di due ore in semifinale, è diventato il tennista più giovane a raggiungere l’ultimo atto all’All England Club da quando ci riuscì Nadal nel 2006. Dall’altra parte della rete ci sarà invece Djokovic che non perde nello Slam londinese dal 2017 e sul campo centrale addirittura dalla finale del 2013. Vincendo, il serbo eguaglierebbe Federer come numero di titoli a Wimbledon e Margaret Court Smith come numero di Majors complessivi, oltre a rimanere in corsa per il sogno Grande Slam.

TABELLONE MASCHILE