Wimbledon 2023, le partite di oggi 4 luglio: di nuovo stop per pioggia, primo set per Sonego ma Berrettini c'è. Diretta

Ultimo aggiornamento 04-07-2023 13:41

Il programma odierno, 4 luglio 2023 di Wimbledon vede per gli azzurri l’atteso derby Berrettini-Sonego.

Il terzo Slam dell’anno, dopo gli Austalian Open e il Roland Garros, incomincia subito forte dopo l’avvio incoraggiante di ieri con Musetti e Sinner.

Wimbledon: il programma di oggi 4 luglio 2023

Debutto nella parte alta del tabellone per Matteo Berrettini, che sfida l’amico e compagno di nazionale Lorenzo Sonego in un derby azzurro. I due si erano trovati uno contro l’altro sull’erba anche lo scorso giugno, quando il torinese si impose nettamente a Stoccarda. Sono molti amici nella vita, chissà chi tra loro prenderà il sopravvento sull’erba.

Primo turno – Campo 12 1° 2° 3° Berrettini 7 – – Sonego 6 – –

Il tabellone maschile

Esordio assoluto nel main draw di Wimbledon anche per Matteo Arnaldi, n.80 del ranking che dovrà vedersela con lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.57. Marco Cecchinato, n.89, è stato sorteggiato al primo turno contro il cileno Nicolas Jarry, n.28 ATP e 25esima testa di serie, sconfitto nell’unico precedente disputato negli ottavi del Challenger di Roma Garden (terra) nel 2017.

Il tabellone femminile

In campo per le azzurre anche Camila Giorgi, Paolini, Bronzetti ed Errani. Big in gara Alcaraz, Medvedev e Tsitsipas.

