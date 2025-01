Disastro Kyrgios, subito fuori anche nel doppio agli Australian Open: e i tifosi di Sinner lo massacrano

Nuova figuraccia di Nick: dopo l'eliminazione al primo turno del singolare contro Fearnley, si ritira (ma avrebbe perso lo stesso) in tandem con Kokkinakis nel torneo di doppio.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Adesso la figuraccia è doppia per Nick Kyrgios. Dopo l’eliminazione in singolare rimediata al primo turno contro Jacob Fearnley, il nemico giurato di Jannik Sinner è uscito mestamente di scena dagli Australian Open – appunto – anche nel doppio. Fuori subito dal tabellone a coppie, in cui era iscritto in tandem con l’amico e compagno di Davis Thanasi Kokkinakis. I due sono stati costretti al ritiro nel secondo set a causa di problemi fisici accusati proprio da Kokkinakis. Ma avrebbero perso lo stesso.

Kyrgios ancora ko: ennesima sconfitta

La situazione, infatti, per Kokkinakis e Kyrgios era piuttosto segnata. Impegnati contro i connazionali James Duckworth e Aleksandar Vukic, i “K2” si sono arresi ai vantaggi nel primo set, perso sul punteggio di 7-5. Poi sono andati sotto anche nella frazione successiva. Sul 3-2, in difficoltà persino a servire nei suoi turni di battuta, Kokkinakis ha alzato bandiera bianca. Ha chiesto l’intervento del medico, poi ha comunicato al giudice di gara l’intenzione di ritirarsi. Risultato: subito fuori. Lui e Kyrgios.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

AO, Nick fuori insieme a Kokkinakis

Già la vigilia dei due australiani, per la verità, era stata tormentata. Kyrgios nel match contro Fearnley – e al precedente torneo di Brisbane – aveva mostrato una condizione fisica lontana dall’esuberanza e dalla brillantezza ostentate sui social. Il polso dolorante e uno strappo addominale hanno addirittura messo in forse la disputa del match per Nick. Anche Kokkinakis, poi, si è presentato acciaccato in campo, con un infortunio alla spalla rimediato nel corso della maratona – cinque set – persa al primo turno del singolare contro Jack Draper.

Kyrgios out, la vendetta dei fan di Sinner

Per Kyrgios, insomma, le statistiche parlano chiaro: negli ultimi due anni ha vinto una sola partita ufficiale tra singolare e doppio, quella giocata insieme all’amico Djokovic al primo turno del torneo di Brisbane. Non proprio il massimo per un “leone da tastiera” come lui. E a proposito di social, ovviamente dopo la nuova figura barbina il 29enne di Canberra è stato letteralmente massacrato dai tifosi di Jannik Sinner. “Guarda i Celtics altro non puoi…Neanche in doppio…Ridicolo”, uno sfottò in italiano sul suo account X. “Bentornato sui social, il tuo vero campo”. O ancora: “Prova col biliardo”.