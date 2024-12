Australian Open, Kyrgios in doppio con Kokkinakis e i tifosi italiani sognano un doppio con Sinner e Berrettini

I due tennisti australiani che hanno vinto il torneo nel 2022 celebrano la loro “last dance” a Melbourne, sui social cresce la voglia di rivedere la coppia Jannik-Matteo dopo la Coppa Davis

Kyrgios raddoppia nel vero senso della parola. L’australiano ha annunciato da qualche mese il suo ritorno in campo con i primi tornei che arriveranno proprio nella sua Australia e ora arriva anche l’annuncio che sarà in campo per il torneo di doppio con l’amico Kokkinakis.

Kyrgios-Kokkinakis: il ritorno delle “Special K’s”

Nick Kyrgios si prepara a fare un ritorno in grande stile, il tennista australiano manca dal circuito da oltre un anno e sta scaldando i motori in vista di questa seconda parte della sua carriera. Una “nuova” avventura che comincerà proprio nella sua Australia e che avrà come appuntamento fondamentale l’Australian Open a cui Kyrgios parteciperà sia in singolare che in doppio. Ed è stato lui in prima persona ad annunciare che a Melbourne tornerà a far coppia con l’amico Thanasi Kokkinakis: “Torneremo per l’Australian Open, aspettatevi un giro sulle montagne russe, un’ultima volta”.

Il 2022: l’anno magico

La notizia della reunion degli “Special K’s” può non sembrare importante per il pubblico italiano ma ha creato grande entusiasmo in Australia. Nel 2022 infatti il doppio fece scoppiare di gioia il pubblico di casa con una vera e propria cavalcata trionfale cominciata con la vittoria all’esordio contro la coppia numero 1 al mondo (Mektic-Pavic) e conclusa con il successo in finale nel derby tutto australiano contro Ebden e Purcell (due specialisti), in mezzo una serie di successi ma anche di spettacolo come nel carattere di Kyrgios e Kokkinakis sempre pronti a concedere un extra alla folla.

Il sogno dei tifosi italiani

La presenza doppio formato da Kyrgios e Kokkinakis agli Australian Open scatena anche la reazione dei fan italiani. Nick, nel corso degli ultimi mesi, ha vestito i panni dell’hater di Jannik Sinner. L’australiano si è posto in prima persona come accusatore dopo la vicenda doping, tirando in mezzo anche la storia con Anna Kalinskaya e negli ultimi tempi anche l’allenatore australiano Darren Cahill. E ora i tifosi italiani sono ansiosi di prendersi una rivincita e sogno un doppio con Sinner e Berrettini proprio contro i due aussie. Del resto la coppia ha già fatto benissimo nel corso dell’ultima Coppa Davis e ora è entrata nella lista dei desideri per il 2025 di tanti appassionati italiani.