Divac e Petrovic: mai più fratelli

Sport e guerra. Due campioni del basket che da amici diventano nemici. La Jugoslavia che si frantuma così come il rapporto di amicizia di due star del basket degli anni ‘90. ‘Divac e Petrović: mai piú fratelli’, il documentario ESPN che Fox Sports (Sky, 204) propone in onda giovedì 24 maggio alle 22.00, ripercorre la storia di due amici e campioni del basket Drazen Petrovic e Vlade Divac che sono cresciuti condividendo la passione comune per la pallacanestro. Insieme hanno portato la nazionale jugoslava a livelli incredibili e, dopo aver conquistato l'Europa, sono emigrati negli Stati Uniti, dove sono stati tra i primi giocatori stranieri a diventare celebri nella NBA. Con la caduta dell'Unione Sovietica, però, tra la Croazia di Petrovic e la Serbia di Divac scoppia la guerra, dovuta a tensioni etniche a lungo sepolte, e i due amici si sono ritrovati improvvisamente nemici.

Il documentario attraverso la voce di Divac e dei compagni di squadra dei protagonisti (Kenny Anderson, Larry Bird, Jan Hubbard e Magic Johnson tra gli altri) racconta l’evoluzione della storia di amicizia tra i due giocatori. Dal primo ritiro con la nazionale jugoslava, alla vittoria del Mondiale 1990 in Argentina, fino alla fine dell’amicizia e alla tragica morte in un incidente stradale di Petrovic. La narrazione è accompagnata dalla visione dei luoghi dove hanno vissuto i protagonisti: il paesino serbo dove nasce Divac, le grandi arene della NBA con immagini di repertorio fino alle immagini tragiche della guerra nei Balcani: il motivo della fine dell’amicizia dei due talenti jugoslavi della pallacanestro.

SPORTAL.IT | 23-05-2018 13:25