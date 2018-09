Diventare coach di eSport: GEC lancia un corso certificato ASI

Il mondo dell’eSport è in continua crescita e le figure professionali che gli ruotano intorno pretendono una formazione degna della portata del fenomeno. Vi abbiamo parlato dei caster, vi abbiamo raccontato il percorso di un proplayer e, attraverso diverse interviste, abbiamo accennato a ruoli meno visibili ma comunque fondamentali. Tra questi, quello del coach.

E a occuparsi della formazione dell’allenatore ci penserà Giochi Elettronici Competitivi (GEC), che ha annunciato l’istituzione di un corso per coach di esport. Si tratta di circa 40 ore circa di lezioni online – che prenderanno il via il 14 ottobre per concludersi il 2 dicembre: gli studenti dovranno sostenere un esame che, se superato, darà diritto a una certificazione rilasciata dall’ente di promozione sportiva ASI.

I docenti saranno Andrea Fadini (senior coach and head of instructors del Team Forge) e Gioele Rosellini (preparatore fisico dei team olimpici nazionali di BeachVolley). Il percorso formativo è suddiviso in 4 moduli: Metodologia dell’Allenamento; Basi di psicologia dello sport; Preparazione e Prevenzione dell’atleta e Teoria e Tecnica degli eSports. Il corso di formazione prevede un costo di 500 euro.

Lo scorso anno c’era stata un’iniziativa simile, rivolta però ai player: si tratta del corso proposta da ITeSPA, riconosciuto da MSP Italia.

E tu sei pronto a diventare un coach di eSport?

HF4 | 04-09-2018 09:30