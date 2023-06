Djokovic batte Khachanov e si prende la 12ª semifinale al Roland Garros

Il tennista serbo confeziona un'altra prestazione degna del suo talento vincendo in rimonta per 3-1 i quarti di finale a Parigi contro Khachanov

06-06-2023 19:51

Il tennista serbo parte così così poi però prende in mano il match e si scatena negli altri tre set mettendo al tappeto il russo in 3 ore e 38 minuti con il punteggio di 4-6, 7-6 (0), 6-2, 6-4. Con questo successo Nole vola in semifinale per la 12ª volta sul terreno di Parigi ed ora non gli resta che attendere lo scontro Alcaraz – Tsitsipas per capire chi sarà il suo avversario al penultimo atto.

La legge Djokovic non perdona al Roland Garros

C’è una legge perentoria nel tennis e cioè che tutte le volte che affronti Novak Djokovic difficilmente ne uscirai illeso. Lo strapotere del serbo si fa sentire anche ai quarti di finale del Roland Garros di Parigi dove affronta un coraggioso Karen Khachanov. Il russo parte bene e si prende il primo set, poi però non riesce a tenere il ritmo di Nole e alla fine paga dazio. Khachanov, che da lunedì rientrerà nella top ten mondiale, è la vittima sacrificale della furia di Belgrado che ci mette 3 ore e 38 minuti per liquidarlo e prendersi la 12ª semifinale in questo prestigioso torneo parigino.

Djokovic-Khachanov 3-1: il racconto dei quattro set

Come detto a partire meglio è il russo. Dimostra coraggio fin dalle prime battute, amministra con diligenza ogni palla, approfitta degli insoliti errori con il rovescio dell’avversario e si porta sul 5-3. A questo punto Novak annulla due set point ma cede al terzo, ritrovandosi, dopo un’ora di gioco, sotto di un set. Anche nel secondo parziale regna l’equilibrio, si arriva al tiebreak e questa volta a spuntarla è Djokovic. Al terzo giro è il russo a vacillare un po’, soprattutto al servizio, il serbo non sta a guardare e va via in assolo, 6-2. Nell’ultimo set c’è qualche passaggio a vuoto del pluricampione che vale il 4-4, ma Khachanov non ne ha più e Novak non si fa pregare troppo, 6-4 e fine dei giochi.

Sotto a chi tocca

Ora è tempo di guardare avanti e di pensare alla semifinale. Per Djokovic sarà la numero 12 in questo prestigioso slam, nonché la numero 45 in carriera, avvicinando così il record di 46 che appartiene a Federer. L’obiettivo, ovviamente, sarà provare ad accedere alla finalissima dove, se tutto dovesse andare per il verso giusto, potrebbe aggiudicarsi lo slam numero 23 della sua carriera. L’avversario del prossimo turno, però, sarà tutt’altro che facile perchè uscirà dallo scontro tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas.