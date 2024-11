Djokovic, Courier fa una previsione sul ritiro: “Potrebbe avere un piede mezzo fuori”, poi il dubbio su Sinner e Alcaraz

L’ex tennista numero 1 al mondo prova a fare una previsione della prossima stagione di Nole: “Se non arriva in Australia con qualche novità potrebbe essere un segnale” e anche sull’azzurro e sullo spagnolo nutre dei dubbi

Jim Courier non si fida. L’ex tennista statunitense, che negli ultimi anni è stato coinvolto anche come opinionista, sembra non essere ancora pronto a lasciare le chiavi del mondo del tennis nelle mani di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma allo stesso tempo comincia a intravedere i primi segnali di addio anche da parte di Novak Djokovic.

Il futuro di Novak Djokovic

Novak Djokovic ha deciso di non prendere parte alle ATP Finals di Torino e la sua decisione non è stata una vera e propria sorpresa. Il tennista serbo, infatti, ha dichiarato in più di un’occasione che il suo interesse è riservato quasi esclusivamente a Slam e alle gare con la sua nazionale. E ora anche l’ex numero 1 al mondo Jim Courier sembra nutrire dei dubbi sulle possibilità di un ritiro non così lontano nel tempo: “Penso che il prossimo anno ci dirà moltissimo. Il primo segnale sarà la decisione di aggiungere un allenatore al suo team nel corso di questa off-season e se arriverà in Australia con una nuova idea. Se non lo fa vuol dire che ha già un piede fuori dalla porta”.

L’addio ad Ivanisevic e il pericolo Nole

Uno dei segnali della stagione e del futuro di Novak Djokovic è arrivato con l’addio a Goran Ivanisevic e tra i motivi di questa separazione ci sarebbe proprio il disinteresse del serbo nell’affrontare alcuni tornei: “Credo che quello sia stato uno dei momenti importanti dell’anno – continua l’ex numero 1 nel podcast Inside-in – ma è anche una cosa comprensibile avere quel tipo di disinteresse soprattutto nell’anno in cui poteva e poi ha vinto la medaglia d’oro olimpico”.

Ma da Courier arriva anche un avvertimento a tutto il circus: “Penso che Novak continuerà a essere in giro e a essere un problema per i migliori al mondo. A questo punto sarà lui che dovrà capire quanto vuole impegnarsi e non penso che sarà a un livello totale. Già quest’anno c’è stato un grande cambiamento negli Slam”.

Il dubbio su Sinner e Alcaraz

Sono Jannik Sinner e Carlos Alcaraz i due tennisti che in questo momento sono il volto del tennis mondiale in virtù non solo della posizione in classifica ma dei due slam vinti a testa nel corso di questa stagione. Jim Courier però non è pronto a scommetterci completamente in chiave futura: “Non so se in futuro vedremo lo stesso livello di solidità da parte di quel duo. Certamente è una possibilità e di sicuro lo abbiamo visto nel corso di questa stagione nel corso degli slam. Se il gruppo top fosse composto di tre o quattro atleti allora si potrebbe vedere una sorta di dominio ma se rimangono solo loro due, possono succedere tante cose, un infortunio e in quel caso anche gli alti avrebbero un’opportunità”.