Djokovic: "Forse la mia peggior partita sulla terra battuta"

“Devo dare merito a Dan per aver giocato un’ottima partita. Credo che oggi sia stato uno dei miei peggiori match sul rosso, non voglio togliere meriti al mio avversario però davvero, non ha funzionato nulla”. Così il numero 1 del mondo Novak Djokovic ha commentato la sorprendente sconfitta contro Daniel Evans negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. “Non trovo nulla di positivo in questa partita – ha aggiunto Nole -, ora è meglio lasciare andare questa pessima prestazione e concentrarmi sui prossimi tornei. Di sicuro vado via con l’amaro in bocca”.

OMNISPORT | 15-04-2021 16:42