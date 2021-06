Djokovic negli ottavi del Roland Garros dove trova Musetti

Nel terzo turno del Roland Garros facilissima vittoria per Novak Djokovic che ha battuto col punteggio di 6-1 6-4 6-1 in un’ora e mezza di gioco il lituano Ricardas Berankis, numero 93 del mondo. Poco più di una passeggiata per il serbo numero 1 del ranking ATP che ora negli ottavi di finale troverà Lorenzo Musetti. Il 19enne di Carrara partirà ovviamente nettamente sfavorito contro Nole ma avrà l’occasione per mostrare a tutti le enormi capacità di cui è dotato.

OMNISPORT | 05-06-2021 16:55