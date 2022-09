Djokovic: slitta ancora il ritorno in campo. "Motivi personali"

05-09-2022 18:37

Novak Djokovic non parteciperà alla sfida di Coppa Davis contro la Spagna. “Motivi personali” spiega il capitano della Serbia, Victor Troicki.

L’ex numero uno del mondo non gioca un torneo da Wimbledon: ha infatti saltato, nell’ordine, Montreal, Cincinnati e gli US Open in corso perché non vaccinato contro il Covid-19 e quindi impossibilitato a ‘sbarcare’ negli Stati Uniti. Troicki, come riportato dall’edizione odierna di Sportski zumal, ha poi aggiunto: “È stato presente con la Nazionale innumerevoli volte, ma questa volta non può proprio. Se riusciremo ad andare avanti nel torneo potrebbe unirsi a noi a Malaga, a novembre”. La Serbia è inserita nel gruppo B contro Corea del Sud, Canada e proprio Spagna. Gli spagnoli, ma questa è notizia nota già da tempo, non avranno a disposizione Rafa Nadal. L’Italia giocherà invece, a Bologna, contro Croazia, Argentina e Svezia.

Ma quando potrebbe tornare in campo il campione serbo? Secondo le ultime voci potrebbe essere presente alla Laver Cup (23-25 settembre) e attualmente risulta anche iscritto al torneo di Tel Aviv (Atp 250) che inizierà lunedì 26 settembre.