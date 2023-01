Il 2023 è cominciato alla grande con il successo a Melbourne. Il serbo sogna di vincere tutte le quattro prove dello Slam. Ivenisevic non ha dubbi sulle sue qualità.

31-01-2023 08:43

Novak Djokovic è partito alla grande in questo 2023. Subito il successo agli Australian Open per ricordare a tutti chi è il vero campione. Ora, nella testa del fuoriclasse serbo, c’è un vecchio sogno: il Grande Slam.

Grande Slam, le difficoltà a Parigi e a Wimbledon

Portato a casa il decimo titolo a Melbourne, Novak Djokovic è già concentrato sul prossimo Slam, ovvero il Roland Garros (28 maggio – 11 giugno). Tradizionalmente, un torneo che non gli ha mai portato molta fortuna, anche se è riuscito a vincerlo comunque due volte (2016 e 2021). Con Rafa Nadal non al top della forma, attenzione a Carlos Alcaraz che ha una gran voglia di tornare protagonista dopo i guai fisici del 2022.

Dal 3 al 16 luglio sarà la volta di Wimbledon, Slam decisamente congeniale al serbo che, nel corso della sua carriera, ha dimostrato di trovarsi benissimo sull’erba. Il suo ultimo “inciampo” risale al 2017. Insomma, uno Slam in cui è sicuramente il favorito numero uno.

Grande Slam, le attuali leggi per giocare gli US Open

Paradossalmente, al momento, il problema maggiore riguarda gli US Open. Mancano ancora diversi mesi all’inizio del torneo (28 agosto – 10 settembre) ma le regole sanitarie sul suolo statunitense non sono cambiate.

Per entrare negli Stati Uniti serve il ciclo vaccinale anti Covid completo e, come noto, Nole Djokovic non è provvisto di tale documento. Se non cambieranno le leggi, potrebbe non poter partecipare all’ultimo Slam della stagione e, dovesse vincere i primi tre, sarebbe costretto a rinunciare al suo grande sogno.

Futuro Djokovic, Ivanisevic non ha nessun dubbio

Il prossimo 22 maggio, il serbo festeggerà 36 primavere. Eppure, in campo, il serbo non indietreggia di un solo centimetro. A Melbourne, ha dominato ogni avversario, nonostante non fosse al 100% della forma fisica.

Goran Ivanisevic, il suo allenatore, non ha dubbi: “Novak sarà al top due o tre anni ancora. È incredibile il modo in cui si prende cura del suo fisico, approccia ogni aspetto, dal cibo agli allenamenti. Incredibile”, le sue chiare parole. Avversari avvisati, Novak Djokovic vuole tutto, non solo il Grande Slam.