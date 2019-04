Djordjevic elenca i pericoli di Brescia

La Germani Brescia attende la Virtus Bologna per l’anticipo della 29esima giornata di campionato, che si disputerà quando i felsinei saranno impegnati nella Final Four di Basketball Champions League ad Anversa. “Ormai affrontiamo una partita alla volta, e quella che ci aspetta diventa ogni volta la più importante. La Germani ha ottenuto un grande risultato contro Milano, ha tirato fuori una vittoria eccezionale, ma questo cambia poco nel nostro approccio. Dobbiamo pensare a noi stessi, cercare di migliorare il gioco giorno per giorno, come abbiamo fatto anche in questo periodo, e andare a Brescia forti di questa volontà, per cercare una vittoria. Rispettando chi abbiamo di fronte, come facciamo ogni volta” dice Sasha Djordjevic.

“La Germani ha giocatori che stanno attraversando un ottimo momento, come Abass e Moss, ma non sono soltanto loro i pericoli – aggiunge il serbo -. E’ una squadra con punti di riferimento precisi, ruoli ben definiti. Come Luca Vitali, per fare un esempio, che ha leadership e sa giocare molto bene partite come queste. Li conosciamo, ci conoscono, da questo dobbiamo partire per trovare la nostra dimensione, giocare la nostra pallacanestro e cercare due punti fondamentali per il nostro cammino”.

