Djuricic ricorda la Samp: "Tutto stupendo tranne che con Giampaolo"

Il menù della seconda giornata del campionato di Serie A propone il confronto tra Sassuolo e Sampdoria.

Tra i protagonisti più attesi sul fronte neroverde c’è Filip Djuricic che oggi proverà a regalare un dispiacere alla sua ex squadra.

Proprio così, perché il trequartista serbo ha vestito la maglia della Sampdoria nella stagione 2016-2017 – la sua prima squadra in Italia – dove ha collezionato 23 presenze ufficiali prima di essere girato in prestito al neopromosso Benevento.

Il motivo della sua fugace apparizione all’ombra della Lanterna è presto svelato: un feeling mai sbocciato con l’allenatore Marco Giampaolo: “Fu tutto bellissimo. Tutto stupendo tranne che con Giampaolo: dal primo giorno non mi vedeva proprio; ci provavo, ma non ci fu nulla da fare. Giocava con il rombo quindi sarei stato perfetto nelle sue idee tattiche dietro due punte. Niente. Un giorno andai da lui e chiesi qual era il problema: “Mister, io so che valgo, però deve dirmi lei se merito o no di giocare e perché…”. Lui mi rispose: “Non c’è nessun problema, devi lavorare”. E lavoravo. Ma non giocavo. Insomma, tutto il resto era perfetto”.

OMNISPORT | 29-08-2021 10:57