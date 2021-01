Domenech contro il mercato invernale: "Andrebbe eliminato, impaziente per lunedì"

Il mercato invernale è da sempre argomento di discussione. In tanti vorrebbero cambiarlo o addiritturla eliminarlo.

Il tecnico del Nantes Domenech, nella conferenza stampa in vista del match contro il Monaco, ha detto la sua: “Attendo con impazienza lunedì sera. Da anni faccio una campagna contro la finestra di mercato invernale che è un’aberrazione. Dovrebbe essere rimossa perché economicamente e sportivamente non ha alcun significato. Dovrebbe essere limitato a un giocatore, un jolly in caso di infortunio ma non di più”.

OMNISPORT | 30-01-2021 12:52