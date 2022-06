Donadoni può raggiungere Pirlo e Montella in Turchia

18-06-2022 18:40

Roberto Donadoni ha incontrato nelle scorse ore il dirigente del Galatasaray Pasquale Sensibile: il club di Istanbul ha offerto all’ex commissario tecnico della Nazionale italiana la panchina dei Leoni.

Donadoni, che non allena dal 2020 dopo l’esperienza con lo Shenzen in Cina, potrebbe ritrovare nel massimo campionato turco Vincenzo Montella, ora all’Adana Demirspor, e Andrea Pirlo, fresco di nomina al Karagumruk. In Italia l’ultima squadra allenata da Donadoni è il Bologna, nel 2017/2018.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE