Donnarumma al Psg, il retroscena: "Ho parlato anche con Buffon"

Domenica, campione d’Europa. Lunedì, festa. Martedì, nuovo giocatore del PSG. Gianluigi Donnarumma ha vissuto una settimana particolarmente intensa, tra vittorie e nuove avventure che sono pronte a cominciare.

Il portiere classe 1999 ieri è stato ufficializzato come nuovo acquisto del club francese e ha rilasciato anche la sua prima intervista ai canali ufficiali del club: “Sono felice e orgoglioso di far parte di questo grande club, lo porterò con me per tutta la vita, è sempre stato un sogno giocare nel PSG con tutti questi campioni”.

Una squadra che somiglia sempre di più a una parata di stelle, una realtà già nota a tutto il mondo. Per Donnarumma un sogno realizzato: “È normale che un giorno si sogni di stare con tutti questi campioni, guardavo il Paris dalla tv. Voglio allenarmi sempre al massimo e non fermarmi mai. Mi sento pronto, ho fatto un po’ di esperienza in questi anni”.

Ovviamente, con tanti suggerimenti. Quelli del futuro compagno Verratti, quelli dell’esperto Buffon e ovviamente di Pochettino, il suo nuovo allenatore.

“Prima di venir qui ho parlato con Pochettino, mi ha fatto i complimenti. È un grande allenatore e un grande uomo, sono contento di essere qui con lui. Con Verratti abbiamo parlato per tutto l’Europeo, è felice che io sia qui. Sono felice anche io di averlo raggiunto qui, è magico. Ho parlato anche con Buffon, del club e della storia che ha, della bellezza di stare qui. Sono davvero contentissimo di aver sentito anche loro”.



OMNISPORT | 15-07-2021 10:47