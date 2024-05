Donnarumma aspetta un figlio, la foto che sancisce la pace con i tifosi prima di Euro 2024

Alessia Elefante, la compagna dell'ex portiere del Milan, è in dolce attesa: l'annuncio fa dimenticare le polemiche passate, gli auguri di Meret

L’amore riesce a battere l’odio. Da anni ormai Gigio Donnarumma è diventato bersaglio di critiche e offese sui social e qualche sua “papera” è stato solo il pretesto per rinverdire antichi livori: quell’addio al Milan e la fuga a parametro zero verso il PSG non è stato mai digerito dai tifosi del Milan che non hanno mai perso occasione in passato per attaccare il portiere ma oggi è diverso. Il n.1 della Nazionale diventerà presto papà ed ha condiviso sui social una foto insieme alla sua dolce metà Alessia Elefante dando pubblicamente l’annuncio della bellissima notizia prima di Euro 2024.

La foto postata da Donnarumma sui social

Nell’immagine si vede l’ex rossonero con la maglia degli azzurri, i guanti da portiere, che abbraccia la sua compagna, Alessia Elefante. «Non vediamo l’ora d’incontrarti», si legge. In una seconda foto ci sono lui e lei di spalle che mostrano sulla divisa le scritte «mamma» e «papà». Gigio e Alessia sono fidanzati dal 2016 e convivono dall’anno dopo, da quando lui è diventato maggiorenne. Lei, interior designer di 27 anni, ha seguito il portiere in Francia dopo il trasferimento dal Milan mai accettato dai rossoneri.

Arrivano gli auguri anche da Meret e dal portiere del Real Madrid

Tra i tanti auguri ricevuti a margine del post c’è anche quello di Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid: «Auguri amico mio», le parole del numero uno belga e di Alex Meret, suo compagno di Nazionale. L’estremo difensore del Napoli ha postato tre cuoricini. I commenti più belli però sono quelli dei tifosi. Niente più haters, niente più offese, solo messaggi d’amore e di congratulazioni.

C’è chi scherza (“Un figlio trattato coi guanti”) e chi si commuove: “Augurissimi ragazzi , siete bellissimi” e anche: “Sarete due genitori FANTASTICI” e ancora: “Grande Gigio. Onorato di essere tra i pochi privilegiati italiani presenti a Wembley la notte in cui ci hai portato sul tetto d’Europa. Te ne sarò per sempre grato. Tanti auguri e andiamo a prenderci un’altra grande gioia”.

I commenti di Giulio Golia e Calvarese per Donnarumma

Un oceano di affetto si riserva sulla coppia, dalla “iena” Giulio Golia all’ex arbitro Calvarese, da Montolivo a Gianluca Di Marzio, passando per Vincenzo Raiola (il cugino di Mino e suo attuale procuratore) ma sono quelli della gente comune che faranno maggiormente piacere a Donnarumma: in Francia come in Italia in centinaia hanno fatto gli auguri al portiere.