Psg, Donnarumma da 3 in pagella: il web si scatena contro l’ex Milan

Altra notte da incubo per Donnarumma: i suoi errori decisivi nel ko interno del Psg con il Barcellona. Sui social tifosi preoccupati per la Nazionale

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Gigio, non ci siamo. La sconfitta interna del Paris Saint-Germain contro il Barcellona (2-3) nell’andata dei quarti di Champions è figlia non solo della serata no della stella Mbappé e della coppia di centrali Hernandez-Bertaldo, ma anche degli errori di Donnarumma, stroncato dalla stampa francese. E bersagliato sul web.

Donnarumma, altra notte da incubo in Europa: errori decisivi

Il problema è sempre lo stesso: tra i pali Donnarumma si conferma un portiere top, ma non appena si allontana dalla linea o è chiamato a giocare il pallone con i piedi sono dolori. Gigio ha compiuto alcuni interventi importanti, soprattutto sullo scatenato Raphinha, ma ha inevitabilmente macchiato la sua prestazione con alcune topiche a che a certi livelli non sono tollerabili. O almeno non lo sono più da parte dei tifosi del PSG che invocano l’impiego di Keylor Navas. Il numero uno della Nazionale ha sbagliato un’uscita comoda su Lewandowski per poi essere salvato dal provvidenziale recupero di Nuno Mendes sulla linea, non è esente da colpe sul vantaggio del Barcellona propiziato da un suo intervento poco pulito su cross di Yamal, ha dato il via all’azione del 2-2 catalano sbagliando un rilancio facile coi piedi e, infine, è stato troppo passivo sul colpo di testa di Christensen che ha consentito agli ospiti di espugnare il Parco dei Principi.

La stampa francese stronca Donnarumma: il voto de L’Equipe

Il quotidiano francese L’Equipe, riepilogando tutti gli errori commessi dall’ex Milan, ha stroncato Donnarumma con un inequivocabile 3 in pagella. In un articolo pubblicato sul proprio sito, si parla di “incorreggibile Donnarumma” e della sua “cattiva abitudine quando arriva la primavera europea”, quella cioè di sbagliare match decisivi per il cammino europeo del PSG. E anche Le Parisien attacca Gigio, giudicando la sua prova da 3,5. Insomma, una bocciatura netta. L’ennesima per il gigante di Castellammare di Stabia che dovrà difendere la porta dell’Italia ai prossimi Europei in Germania.

Donnarumma nell’occhio del ciclone: tifosi scatenati sul web

Il web – bisogna riconoscerlo – non è mai stato tenero con Donnarumma, soprattutto i tifosi del Milan che non gli hanno perdonato il ‘tradimento’ dell’addio. Ma la sua gara di Champions è stata criticata proprio da tutti, soprattutto in ottica Euro 2024. “Per il secondo anno di fila probabilmente il PSG verrà eliminato per colpa delle papere del suo portiere. E noi dovremmo andare all’Europeo con un portiere del genere?” scrive Marco su X. “Ma come è possibile che rimanga sempre titolare in Nazionale, è scandaloso” rincara Luc Re. “Una cosa è certa: non possiamo presentarci agli Europei con un portiere così scarso” commenta Christian. “È un portiere della vecchia scuola italiana: bravo tra i pali ma disastroso nelle uscite e disastroso con i piedi, dunque inadatto a giocare in un calcio moderno” sostiene Giovanni. “E anche stasera (ieri, ndr) tiriamo un sospiro di sollievo per la partenza di Donnarumma alla volta di Parigi e l’arrivo in rossonero di Mike Maignan. Cosa abbiamo schivato” chiosa Maisano, tifoso rossonero.