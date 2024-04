Psg-Barcellona, moviola: Taylor dopo la Roma fa infuriare anche il Barca

La prova dell’arbitro al Parco dei Principi nell’andata dei quarti di Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto inglese ne ha ammoniti sei

E’ tristemente noto ai tifosi della Roma Anthony Taylor, l’arbitro scelto dall’Uefa per Psg-Barcellona di Champions. I giallorossi non dimenticheranno mai la finale di Europa League col Siviglia, dove hanno sempre sostenuto (Mourinho in testa) di essere stati pesantemente danneggiati. Il fischietto inglese ha diretto la sua prima partita UEFA nel 2009. Dirige con regolarità gare di Premier League dal 2009 ed è una presenza fissa in Europa League, Champions League e nelle competizioni per nazionali. Com’è diventato arbitro lo spiegò lui stesso diversi anni fa in un’intervista al sito dell’Uefa: “seguivo sempre la squadra della mia città, l’Altrincham, sia in casa che in trasferta. Mia madre era stufa di sentire le mie continue critiche agli arbitri, così mi suggerì di tacere o di provarci io. Ho seguito il suo consiglio. sono partito dai campionati locali della zona di Altrincham e poi sono passato alla Cheshire League, alla Northern Premier League, alla Conference [quinta divisione inglese] e quindi alla Football League. Ho cominciato nel 1995. Sono rimasto in Football League per quattro anni e nel 2010 ho diretto la mia prima gara in Premier League”. Vediamo come se l’è cavata ieri al Parco dei Principi.

I precedenti di Taylor con Psg e Barcellona

In questa stagione aveva già diretto i blaugrana nel successo esterno (1-0) col Porto. L’anno scorso invece arbitrò Barcellona-Bayern 0-3. Col Psg un solo precedente, felice per i francesi, il 2-1 alla Juventus nella passata stagione.

L’arbitro ha ammonito sei giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Coadiuvato dagli assistenti Beswick e Nunn, con Jones IV uomo, Attwell al Var e Coote all’Avar, l’arbitro ha ammonito 6 giocatori: Sergi Roberto (B), Vitinha (P), Cubarsi (B), Christensen (B), Fermin (B), Beraldo (P)

Psg-Barcellona, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 13′ brutto intervento di Beraldo su Raphinha: era da giallo, ma Taylor non fischia nemmeno fallo. Il difensore del Psg è stato poi ammonito quasi allo scadere dei 90′, scatenando accese polemiche, perchè sarebbe dovuta scattare l’espulsione. Al 29′ Cancelo entro in ritardo su Mbappè in area di rigore, sarebbe stato penalty ma c’è fuorigioco dell’attaccante francese. Al 34′ Sergi Roberto ferma una ripartenza di Asensio e viene ammonito: era diffidato, salterà il ritorno. Proteste per il mancato secondo giallo a Vitinha per fallo su Lewandowski al 68′. La panchina del Barça è scattata in piedi per chiedere l’ammonizione che avrebbe mandato anzitempo negli spogliatoi l’autore del momentaneo 2-1 in Psg-Barcellona.