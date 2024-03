Barcellona-Napoli, il contatto tra Cubarsì e Osimhen scatena le proteste dei tifosi azzurri: “C’era Orsato?”

Il Napoli si lamenta per la mancata concessione di un calcio di rigore in apertura di secondo tempo: Cubarsì frana su Osimhen ma né l’arbitro né il Var decidono di intervenire

12-03-2024 22:25

Ancora una protesta ma stavolta non c’entrano gli arbitri italiani. A far arrabbiare i tifosi del Napoli ci pensa il direttore di gara, l’olandese Makkelie, che nel corso del secondo tempo di Barcellona-Napoli decide di non concedere un rigore alla formazione partenopea per quello che sembrava un contatto piuttosto evidente ai danni di Osimhen.

Barcellona-Napoli: il contatto tra Cubarsì e Osimhen

A inizio secondo tempo il Napoli scende in campo con la voglia di provare a rimettere in sesto la partita. La prima occasione è una conclusione di Kvaratskhelia che non trova la porta e a distanza di qualche minuto gli azzurri recriminano per un calcio di rigore non concesso per un fallo di Cubarsì ai danni di Victor Osimhen all’interno dell’area di rigore. Un contatto che sembrava evidente anche in tempo reale ma che non viene rivisti alla moviola.

Le emozioni di Barcellona-Napoli minuto per minuto

Napoli, le proteste dei tifosi partenopei

Sui social si scatenano immediatamente le proteste dei tifosi del Napoli per quello che sembrava un rigore evidente e che avrebbe portato gli azzurri a cercare il gol del pareggio: “Rigore solare e codificato dal regolamento non dato al Napoli”, scrive Gianluca. E anche Andrea la pensa allo stesso modo: “Dai ragazzi, non si può giocare così. Imbarazzante non dare rigore”. E ancora: “E’ un testone clamoroso quello su Osimhen. Makkelie e il Var clamorosamente in malafede, che vergogna”. C’è anche chi si chiede: “Ma anche stasera arbitra Orsato?”.

Il contatto tra Christensen e Lobotka

Episodio controverso anche nel primo tempo del match che si gioca allo stadio Companys. Azione del Napoli che cerca in profondità lo scatto di Victor Osimhen, la difesa del Barcellona libera ma sulla palla si avventa Lobotka che viene steso da una bruttissima entrata con piede a martello di Christensen. Il gioco viene fermato perché c’era una posizione di fuorigioco dell’attaccante nigeriano ma i tifosi del Napoli protestano per il mancato rosso al danese.