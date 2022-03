Donnarumma triste a Parigi, può tornare subito: tifosi in delirio

11-03-2022 09:49

Un passaggio criticato dal Milan al Psg, il marchio di traditore, la non titolarità in Francia e come se non bastasse le prestazioni non al top. Se 4 indizi fanno una prova è lecito pensare che Gianluigi Donnarumma non si sia integrato al meglio a Parigi.

L’ultima prestazione con il Psg, l’errore costato la rimonta del Real Madrid e l’eliminazione dei parigini stanno alimentando incontrollate voci di mercato di un suo possibile ritorno in Italia la prossima estate. Una notizia clamorosa che lo riporterebbe in serie A. E c’è già una big che si starebbe muovendo in tal senso.

La Juventus piomba su Donnarumma stanco del Psg

Secondo la Gazzetta dello Sport la Juve starebbe lavorando sotto traccia per riportare in Italia, Gigio Donnarumma il cui matrimonio con il PSG, mai finora davvero felice per diversi motivi, si è incrinato ancor di più dopo la papera del portiere contro il Real Madrid al Bernabeu. Emblematico il titolo della rosa con Donnarumma in formato “Gioconda” e la scritta “Torna a casa Gigio“.

Il 23enne portiere che ha lasciato la scorsa estate il Milan tra mille polemiche per non aver rinnovato il contratto quindi svincolatosi a parametro zero è finito nel mirino della critica francese per la papera che ha spianato la strada alla rimonta al Real Madrid eliminando così il Psg per l’ennesima volta dal sogno di vincere la Champions League.

Donnarumma scontento in Francia: può tornare in Serie A

Donnarumma non sta vivendo un’esperienza felice in Francia. Arrivato come grande portiere, fresco campione d’Europa con la Nazionale di Mancini, ha dovuto lottare per un posto da titolare con Keylor Navas. Le sue prestazioni ne hanno spesso risentito. Fino alle critiche, chissà anche questo sedicente litigio con Neymar, dopo la papera col Real Madrid. Ecco perchè Gigio, magari anche spinto dal suo procuratore, Mino Raiola, starebbe pensando se – come precisa la Gazzetta – “sia il caso di onorare quel contratto fino al 2026 sottoscritto nel luglio scorso“.

Come la Juventus può arrivare a Donnarumma.

La Juventus che avrebbe voluto portare Gigio in bianconero già la scorsa estate ma non ci è riuscita per non aver trovato una collocazione di mercato a Szczesny, resta alla finestra, attenta all’evolversi della situazione e pronta a inserirsi. Certo dovrebbe trovare in primis una squadra che prenda il portiere polacco accollandosi il suo lauto ingaggio, di 6,5 milioni, e poi trovare una soluzione nella trattativa col Psg oltre a garantire l’ingaggio dello stesso Donnarumma (8 milioni a crescere).

Donnarumma: la reazione degli juventini e milanisti inviperiti

Da tre giorni oramai l’hashtag #Donnarumma è in costante trend topic sui social. Ora ci è finito anche quello di Raiola, suo mentore, che secondo molti avrebbe addirittura tirando le fila dello stesso articolo sulla Gazzetta. “Scritto già l’anno scorso che Donnarumma al PSG è parcheggiato in attesa di andare alla Juve” scrivono i milanisti oppure “La mia domanda è: quando lo scorso giugno ha lasciato il club in cui è cresciuto a zero, non era un patrimonio da tutelare?”

Mentre gli juventini si spaccano sulla fattibilità dell’operazione e sulla convenienza economica: “Ma come? Lo potevamo prendere a zero l’anno scorso e ora ce lo prendiamo pagandolo?” si chiede qualcuno e ancora “Vista la squadra degli ultimi anni abbiamo problemi maggiori, vedi centrocampo o l’attacco dove il solo Vlahovic non basta” suggerisce un altro bianconero.

SPORTEVAI