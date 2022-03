PSG, Neymar smentisce la lite con Donnarumma: e intanto Messi tace

10-03-2022 17:51

Sta succedendo di tutto in casa PSG dopo la tremenda sconfitta di ieri sera al Bernabeu contro il Real Madrid per 3-1 che è costata l’eliminazione dalla Champions League ai parigini. Un 3-2 nel doppio confronto che brucia tantissimo anche alla luce del modo nel quale è arrivato. Il PSG ha infatti dominato per praticamente 150′ sui 180 totali, salvo poi essere punito con tre gol di Benzema nell’ultima mezz’ora di gioco. La remuntada iberica è stata propiziata da un errore di Gigio Donnarumma, e nella giornata di oggi si erano rincorse numerose voci su una presunta lite tra lo stesso portiere italiano e Neymar, i quali sarebbero anche arrivati alle mani. Notizia smentita da Gigio Donnarumma, e pochi minuti fa è arrivata anche la smentita del brasiliano.

Lite Donnarumma-Neymar: la smentita del brasiliano

Riavvolgiamo molto brevemente il nastro. Nella mattinata di oggi si erano rincorse voci, riportate anche dal quotidiano spagnolo Marca, di una presunta lite violenta tra Donnarumma e Neymar nello spogliatoio del PSG. Stando alla ricostruzione, il brasiliano avrebbe rinfacciato a Gigio l’errore sul primo gol di Benzema, mentre l’italiano avrebbe fatto la stessa cosa rinfacciando al 10 verdeoro la palla persa sul secondo gol madrileno.

Dopo la smentita dell’entourage di Gigio, arriva anche la risposta diretta di Neymar tramite un post sul proprio profilo Instagram. Il brasiliano ha pubblicato la chat di Whatsapp tra i due giocatori, con Donnarumma che scrive a Neymar scusandosi per la serata di ieri e ritenendo inaccettabile la notizia sul loro litigio che stava circolando in quelle ore. Il brasiliano poi replica, scrivendo che queste cose possono succedere nel calcio, che il PSG è una squadra e che tutti sono con Gigio.

Nella storia successiva poi Neymar conclude: “Odio parlare di queste notizie, ma questa notizia è una bugia. Non c’è stata rissa all’interno dello spogliatoio. Giornalisti incompetenti che vogliono la promozione, provate la prossima volta, ok?”.

PSG, anche senza lite, l’anno dei parigini è disastroso

L’uscita dalla Champions League è stata inattesa quanto brutale nei modi, e comporterà sicuramente una serie di riflessioni all’interno della società, come annunciato dal DS Leonardo subito dopo la fine della partita di ieri sera.

Guardando ora in casa PSG, con l’uscita dall’Europa agli ottavi, la stagione è sicuramente fallimentare soprattutto alla luce della faraonica campagna acquisti condotta dallo sceicco Al-Khelaifi. Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos (quasi mai schierato in campo per problemi fisici), Wijnaldum, Danilo Pereira e soprattutto Leo Messi.

Sulla carta, uno squadrone, al quale non rimane che competere per la mera Ligue 1. Un po’ poco per quella che da molto è stata definita una squadra di stelle ma che alla fine si rivela, come sempre, una collezione di figurine.

PSG, il silenzio assordante di Leo Messi

In tutto questo marasma generale è un po’ passato sotto traccia l’incredibile silenzio di Leo Messi. Lui, uomo da sette Palloni d’Oro e da quattro Champions League vinte in carriera, non è stato in grado di ergersi a leader tecnico e carismatico della squadra, in parte confermando la poca personalità del quale veniva spesso accusato sia al Barcellona sia con la nazionale argentina.

Nella partita di ieri sera, inoltre, è stata notata da molti la grande agitazione della Pulga argentina, poco tranquillo in campo anche verso i propri compagni di squadra. Emblematica infatti la reazione nervosissima dell’argentino nei confronti di Marco Verratti per un assist mancato.

Quello che sorprende di più, in questa stagione, è l’assoluto silenzio stampa di Messi, che non è intervenuto per placare gli animi, non ha smentito la lite negli spogliatoi, non ha mandato messaggi pubblici alla squadra e ai tifosi. Se non Leo Messi, chi dovrebbe farlo?

