SONDAGGIO - Donnarumma "offerto" alla Juventus: cosa ne pensi?

Sicuramente Gianluigi Donnarumma si sarebbe aspettato un esito diverso della sua prima stagione al Paris Saint-Germain: dall’accoglienza piuttosto fredda (certo, il contemporaneo acquisto di Messi ha “leggermente” dirottato i riflettori sull’argentino…) all’essere considerato come riserva di Keylor Navas, il portiere ex Milan ha impiegato diversi mesi prima di ottenere i galloni da titolare. La papera che ha dato il “la” alla rimonta del Real Madrid in Champions League (seppur viziata da un probabile fallo di Benzema) è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: i compagni di squadra (Neymar in primis) non hanno perdonato l’errore all’azzurro e Mino Raiola si è già mosso per trovare una nuova sistemazione al suo assistito.

Inevitabile che l’accostamento alla Juventus sia tornato di strettissima attualità: Donnarumma dopotutto era già stato vicino ai bianconeri la scorsa estate e il polacco Wojciech Szczesny, che tra poco compirà 32 anni e che percepisce 7 milioni a stagione, ha il contratto in scadenza nel 2024. Un suo ritorno in Italia sarebbe affascinante sotto diversi punti di vista, sia perchè la Vecchia Signora accoglierebbe quello che a tutti gli effetti è l’erede spirituale di Buffon, sia perchè saremmo davvero curiosi di vedere la reazione dei tifosi del Milan che non hanno mai perdonato a Gigio il “tradimento”…

