La Juve ha scelto l'erede di Chiellini: può arrivare a parametro zero

Il peso degli anni si fa sentire, tra acciacchi e un dinamismo che non può più essere quello dei giorni migliori. Giorgio Chiellini non è più la certezza granitica della retroguardia bianconera, l’uomo su cui fare affidamento in ogni occasione e a dispetto di qualsiasi circostanza. La Vecchia Signora lo ha capito e si sta guardando intorno alla ricerca di un degno erede del capitano. In Premier League si sta materializzando una possibilità d’affare che Cherubini e Agnelli non vorrebbero lasciarsi sfuggire.

Juventus, occhi su Rudiger in scadenza

Si tratta di Antonio Rudiger, campione d’Europa in carica col suo Chelsea e destinato a lasciare il club londinese a giugno, visto che ha il contratto in scadenza e che il rinnovo ormai è saltato, tanto più che i Blues in questo frangente hanno ben altri problemi da affrontare. Il perno della difesa della nazionale tedesca è anche una vecchia conoscenza del calcio italiano: ha giocato nella Roma, conosce bene lingua e tipo di calcio, non avrebbe difficoltà d’ambientamento in un campionato che spesso ha mandato in crisi i calciatori della Premier.

Juve-Rudiger, c’è già stato un contatto

Le cronache e i rumors di calciomercato hanno fatto filtrare i primi dettagli. C’è già stato un contatto tra Cherubini e gli agenti del difensore, per sondare il terreno e valutare un’eventuale disponibilità del calciatore al ritorno in serie A. Preclusioni non ce ne sono, Rudiger però intende monetizzare il suo “status” di prossimo svincolato: dai cinque milioni percepiti attualmente in Inghilterra, vorrebbe passare a dieci. Sulle sue tracce ci sono anche Real Madrid, Manchester United e il”solito” Newcastle. Ma la Juventus è fiduciosa. Potrebbe aver trovato l’erede di Chiellini.

Juventus su Rudiger, i tifosi approvano

Sui social la notizia dell’interessamento per Rudiger ha scatenato subito reazioni. “Mamma che coppia che sarebbe con De Ligt“, si frega le mani Crash. Marco invece è preoccupato: “Ma non è che se arriva Rudiger, De Ligt va via?”. Francesco ha qualche perplessità sulla richiesta di ingaggio monstre: “Fortissimo e bravissimo, ma dieci milioni netti a stagione mi sembrano tantini”. Mentre Nick fa una riflessione sui tanti campioni accostati in questi giorni al club bianconero: “Di questo passo da qui a luglio la Juve avrà una rosa di un centinaio di calciatori”.

