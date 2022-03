Mercato Juventus: gelo Dybala, occhi su due talenti del Chelsea

10-03-2022 10:22

La situazione starebbe letteralmente precipitando. Dopo l’intesa raggiunta mesi fa, il rinnovo di Paulo Dybala si starebbe facendo sempre più complicato. E la Juventus starebbe valutando altre opzioni. Occhi sui talenti del Chelsea, club in vendita.

Juventus, Dybala più lontano

Niente incontro con Jorge Antun, agente di Paulo Dybala. La Juventus avrebbe dato priorità al campo (i bianconeri sono attesi dalla sfida di campionato con la Sampdoria e dalla delicatissima partita di Champions League con il Villarreal), posticipando il faccia a faccia con il procuratore della Joya. Una decisione che, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe portato nuove difficoltà nella trattativa per il rinnovo del 10 bianconero il cui contratto è in scadenza al termine della stagione in corso. Dopo aver raggiunto, mesi fa, un’intesa di massima a 10 milioni di euro a stagione fino al 2026, la situazione è precipitata con la società bianconera decisa a contenere i costi e, quindi, pronta ad un accordo ma a cifre inferiori (circa sette milioni di euro a stagione, l’ingaggio attuale). Una proposta che non pare convincere pienamente l’entourage dell’argentino.

Juventus-Dybala, le prossime mosse

In attesa dell’incontro chiarificatore tra le parti in gioco, da non escludere che Jorge Antun decida di ascoltare sempre di più le offerte degli altri club interessati al suo assistito. Il Barcellona ci pensa da tempo, in Inghilterra Manchester United e Tottenham non vrebbe nascosto la stima nei confronti di Paulo Dybala. E, infine, ci sarebbe l’Inter. Beppe Marotta, recentemente, ha dichiarato che ci sarà tempo e modo di parlare di mercato. Bene, il tempo potrebbe essere adesso. Con la Juventus in stand-by, l’Inter potrebbe farsi avanti e provare a capire se esistano o meno le condizioni per “scippare” il talento argentino alla Vecchia Signora. Da parametro zero, sarebbe un colpo eccezionale per i nerazzurri.

Juventus, nel mirino due talenti del Chelsea

Se Paulo Dybala starebbe valutando altre opzioni per il suo futuro, anche le Juventus non sarebbe da meno. Diversi i nomi sul taccuino del board bianconero. Il nome di Nicolò Zaniolo resta più che un’idea ma ci sarebbero anche altre piste. In particolare, attenzione alla situazione in casa Chelsea. Il club è in vendita, qualche giocatore potrebbe anche decidere di fare le valigie. La Juventus avrebbe messo gli occhi su Christian Pulisic e Hakim Ziyech. Il primo, 23 anni, è un jolly offensivo di valore assoluto. Potrebbe ricoprire più ruoli nella Juventus di Max Allegri. Attenzione anche all’ex Ajax Hakim Ziyech, centrocampista offensivo con uno spiccato feeling con il gol. Nel caso in cui Paulo Dybala dovesse lasciare la Juventus, i due Blues potrebbero diventare obiettivi di mercato decisamente caldi. Il Chelsea, alle prese con una situazione societaria non chiara, potrebbe mettere sul mercato anche Jorginho, altro giocatore da sempre nel mirino della Juventus (diventerebbe il regista che tanto manca alla squadra di Max Allegri).

