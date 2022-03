Juventus, il rinnovo di Dybala si complica: l’Inter si fa avanti

06-03-2022 08:26

La Juventus è pronta a sfidare lo Spezia per consolidare il quarto posto. Ancora una volta, Max Allegri dovrà fare a meno di Paulo Dybala, nuovamente ai box dopo l’ennesimo infortunio muscolare.

Juventus, Dybala sempre più lontano

Alla luce degli ultimi mesi con l’argentino alle prese con tanti, troppi infortuni, la Juventus starebbe riflettendo bene su come comportarsi in chiave rinnovo di contratto. Come ribadito, più volte, dai vertici societari bianconeri, a breve ci sarà l’incontro con tutti i giocatori in scadenza di contratto, ovvero Juan Cuadrado (accordo praticamente raggiunto), Mattia De Sciglio, Mattia Perin, Federico Bernardeschi e, appunto, Paulo Dybala. Al momento, la permanenza del 10 argentino pare complicata. La Juventus, preoccupata dalla fragilità fisica della Joya, starebbe pensando a una proposta che tenga conto anche delle presenze del giocatore e vorrebbe mantenere l’attuale ingaggio (circa 7,5 milioni di euro a stagione). Condizioni che l’entourage dell’argentino non sembrano gradire più di tanto. Insomma, le parti parrebbero piuttosto lontane, così come la classica fumata bianca.

Dybala, Marotta lo aspetta all’Inter

Non dovesse firmare il prolungamento del contratto con la Juventus, Paulo Dybala diventerebbe uno dei parametri zero più ricercati durante il prossimo mercato estivo. Il 10 bianconero ha tantissimi estimatori. Il Barcellona lo segue da tempo, Manchester United e Tottenham possono accontentarlo a livello economico ma attenzione all’Inter. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe pronta a farsi avanti in maniera importante. Si racconta di un contatto tra Beppe Marotta (non ha mai nascosto la sua stima nei confronti di Paulo Dybala) e l’entourage del giocatore. Non è la prima volta che l’Inter viene accostata alla Joya. Chiaramente l’eventuale arrivo di Paulo Dybala alla corte di Simone Inzaghi obbligherebbe l’Inter a privarsi di qualcuno per non complicare il delicato equilibrio economico che vige all’interno della società nerazzurra (monitorata dall’Uefa).

Dybala, il futuro a stretto giro

Non bisognerà attendere molto per capire quale sarà il futuro di Paulo Dybala. A stretto giro è previsto un nuovo incontro con la Juventus per capire se ci siano o meno le condizioni per proseguire insieme. Sarà il faccia a faccia decisivo, quello in cui si proverà a trovare un accordo perchè, come spiegato da Maurizio Arrivabene, AD bianconero, “… i matrimoni si fanno in due”. L’Inter è alla finestra, pronta a farsi avanti nel caso in cui Juventus e Paulo Dybala non trovassero l’intesa. Nel frattempo, l’argentino spera di recuperare il prima possibile dall’ennesimo stop per dimostrare il suo valore in campo. Contro lo Spezia (gara da vincere visto il passo falso dell’Atalanta), sarà costretto a fare da semplice spettatore. Proprio lui, il primo a credere ancora nello Scudetto.

