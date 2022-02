Juve, Dybala pronto ai saluti: calda la pista spagnola

22-02-2022 15:59

Paulo Dybala potrebbe presto salutare Torino e la Juventus. Dopo ben sette anni in maglia bianconera il calciatore argentino potrebbe presto dare una svolta importante alla sua carriera preparandosi a un grosso cambiamento.

Dybala direzione Barcellona?

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo “Sport”, Paulo Dybala sarebbe pronto a chiudere la sua avventura in maglia bianconera. L’argentino avrebbe offerte da diversi club in tutta Europa, ma le preferenze ricadrebbero sulla Liga e sul Barcellona. Il numero 10 bianconero sarebbe una pedina ideale per i blaugrana in grande difficoltà dal punto di vista economico. Il contratto di Dybala, va ricordato è in scadenza a breve.

Non solo Barcellona, tante offerte per Dybala

Non mancano di certo i club interessanti a Paulo Dybala. Oltre il Barcellona ci sono in lizza anche Tottenham e Inter. Secondo Sport, gli inglesi vorrebbero sfruttare al massimo la presenza di Paratici, che lo conosce molto bene per strapparlo alla concorrenza. Concorrenza rappresentata anche dall’Inter di Giuseppe Marotta che da mesi sta seguendo la vicenda del rinnovo e che gradirebbe avere in squadra un talento come quello argentino.

Paulo Dybala, il rinnovo sempre più lontano

Da mesi tiene banco il rinnovo di Dybala, il cui contratto è in scadenza al 30 giugno 2022. La questione è diventata sempre più complessa. Il club avrebbe proposto il prolungamento del contratto con cifre che varierebbero in base agli obiettivi conseguiti. Una ipotesi che per il momento non ha convinto la Joya.

OMNISPORT