Flop in bianconero, ma piace a tre spagnole: gli juventini sperano

22-02-2022 12:23

Avversario stasera in Champions League, il Villarreal potrebbe trasformarsi in un interlocutore di mercato della Juventus nei prossimi mesi. Secondo la testata spagnola Totofichajes, infatti, il club del “Sottomarino Giallo” sarebbe interessato a un giocatore che quest’anno ha profondamente deluso in maglia bianconera: Moise Kean.

Tre spagnole su Kean

L’attaccante classe 2000 è stato impiegato poco da Max Allegri, che gli ha concesso 8 gare da titolare in Serie A e una sola in Champions League, ottenendo in cambio un totale di 4 gol (3 + 1) dall’attaccante.

Al di là dei numeri, il livello delle prestazioni di Kean non è mai stato sufficiente in questa stagione e non a caso l’attaccante è stato preso di mira dai tifosi bianconeri, molti dei quali lo giudicano non adatto agli obiettivi del club bianconero.

Secondo la stampa spagnola Kean interessa non solo al Villarreal, ma anche all’Atletico Madrid e al Siviglia: tre soluzioni per un problema anche economico per la Juve. Kean è infatti arrivato in prestito biennale dall’Everton con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni di euro.

Gli juventini sperano nella cessione

Nell’estate del 2023, dunque, la Juventus si ritroverebbe a pagare una cifra vicino ai 30 milioni per un giocatore che finora ha deluso. Ecco perché i tifosi sperano che una delle spagnole si faccia avanti per Kean. “Lasciatelo là direttamente stasera”, il commento sarcastico su Facebook di Nicola, che invita la Juve ad abbandonare il giocatore a Vilarreal.

“Aiutiamolo. Qualcuno annulli il biglietto di ritorno”, insiste Vincenzo. “Kean un giocatore inutile… speriamo davvero che parta a fine stagione”, aggiunge Corrado. “Kean mi ha deluso molto. Effettivamente è ancora giovanissimo, un 2000, ma non può assolutamente giocare titolare nella Juve”.

