Juventus, tempo di rinnovi: non solo il futuro di Dybala in gioco

04-03-2022 08:24

Un occhio al prossimo impegnato di campionato con la sfida allo Spezia, l’altro alla questione rinnovi. Siamo giunti al momento decisivo per capire chi farà parte o meno del progetto bianconero per la prossima stagione.

Juventus, in cinque attendono novità

Non c’è solo Paulo Dybala in scadenza di contratto in casa Juventus. L’argentino è il caso che sta facendo più clamore ma ci sono altri quattro bianconeri che attendono di capire se rinnoveranno o meno con la Vecchia Signora. Parliamo di Juan Cuadrado, Mattia Perin, Federico Bernardeschi e Mattia Perin. La società bianconera, dopo aver investito molto nell’operazione Dusan Vlahovic, non ha intenzione di svenarsi e pare intenzionata a fare proposte economiche “contenute” per non rischiare di ritrovarsi nuovamente in una situazione finanziaria complicata (recentemente è stata fatta l’ennesima ricapitalizzazione). Maurizio Arrivabene, AD della Juventus, avrà l’arduo compito di convincere tutti ad accettare le nuove condizioni decise in seno alla società, ovvero ingaggi al ribasso.

Rinnovi, priorità al caso Dybala

Considerata la qualità del giocatore, chiaramente la priorità sarà provare a trovare un accordo per prolungare il contratto con Paulo Dybala. La trattativa tra le parti coinvolte prosegue da tanti mesi con improvvise accelerate e brusche frenate. Maurizio Arrivabene, recentemente, è stato chiaro: “I rinnovi si fanno in due”, confermando la volontà della Juventus di arrivare alla classica fumata bianca ma con uno sforzo anche da parte dell’entourage dell’argentino. Niente ingaggio monster (10 milioni di euro a stagione più bonus) ma uno stipendio in linea con quello che percepisce attualmente il 10 bianconero (circa 7,5 milioni di euro). Sullo sfondo i tanti club interessati alla Joya, ovvero Barcellona (molto interessato), Manchester United, Tottenham e pure l’Inter di quel Beppe Marotta che, da sempre, è un fan incallito di Paulo Dybala.

Il futuro degli altri quattro a scadenza

Come detto, non c’è in ballo solo il futuro di Paulo Dybala. Altri quattro giocatori attendono di sedersi ad un tavolo per capire se proseguiranno o meno ad indossare la casacca bianconera. Juan Cuadrado pare il più tranquillo. Il colombiano è un elemento chiave, il suo rinnovo non dovrebbe essere un problema. Si parla di un prolungamento di un anno, con opzione per il secondo, a cinque milioni di euro a stagione. Anche Federico Bernardeschi dovrebbe continuare a giocare a Torino, sponda bianconera. L’importante è che accetti una decurtazione dell’attuale stipendio (attualmente guadagna quattro milioni di euro a stagione). Stipendi rivisti anche per Mattia De Sciglio e Mattia Perin, entrambi intenzionati a restare. Insomma, la Juventus potrebbe fare cinque su cinque, Paulo Dybala permettendo.

