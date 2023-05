Donnarumma: "Voglio fare la storia al Psg"

Il portiere campano: "Orgoglioso di essere qui".

27-05-2023 15:54

Il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma in un’intervista a Onze Mondial ha confermato la sua intenzione di restare a lungo sotto la Torre Eiffel: “Mi trovo bene a Parigi e sono davvero orgoglioso di rappresentare il Psg e questa città. Spero sinceramente di rimanere a lungo e scrivere una pagina nella storia del club”.

Donnarumma ha parlato del nuovo flop in Champions: “Potevamo fare di meglio. Al di là della forza collettiva, avremmo avuto bisogno di un pizzico di fortuna in più. La nostra prima partita ad eliminazione diretta è stata una finale anticipata. Era 50/50. Tutti gli scenari erano possibili. Potevamo far loro più male, ci sono rimpianti, purtroppo è andata così. La Champions League è per una squadra ogni anno e tutte le squadre hanno fame di vittoria. In ogni caso, Parigi merita di vincerla. Vogliamo fare di tutto per vincerla il prossimo anno”.