Doping Sinner, Medvedev ha già deciso: risposta clamorosa dello Zar alle accuse di Kyrgios

Anche il russo prende posizione sul caso Clostebol, perentorio il suo giudizio sulla questione che si risolverà al TAS di Losanna: "Io sto al fianco di Jannik".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Adesso c’è finalmente una data. Anzi due. Il caso Clostebol che riguarda Jannik Sinner sarà esaminato il 16 e il 17 aprile presso il TAS di Losanna, chiamato a esprimersi a proposito del ricorso presentato dalla WADA, l’agenzia mondiale antidoping, contro l’assoluzione del fuoriclasse altoatesino, risultato positivo a due controlli negli Stati Uniti nel mese di marzo 2024. Daniil Medvedev, però, non ha bisogno di aspettare il processo. Lui sulla questione ha già deciso. E l’ha ribadito a chiare lettere ai giornalisti australiani, che alla vigilia del primo Slam dell’anno sembrano far fronte comune con Nick Kyrgios.

Caso Clostebol, Medvedev si schiera con Sinner

Lo Zar di Mosca non ha dubbi: “Io sto al fianco di Jannik, non credo che questa storia influenzerà l’immagine del tennis”, la sua risposta chiara ed esaustiva a una domanda malandrina sull’argomento. “Il caso è molto articolato, non è una situazione facile da gestire per Sinner. Nessuno vorrebbe essere al suo posto”. Un concetto molto semplice, ripetuto con fermezza e allo stesso tempo con serenità proprio dal tennista russo, che pure in passato qualche screzio con Jannik – e i suoi tifosi, soprattutto – l’aveva avuto: basti ricordare il famoso sbadiglio alle ATP Finals di qualche anno fa.

Il russo: “Nessuno vorrebbe essere al posto di Jannik”

Nel corso del suo intervento, in realtà, Medvedev ha sottolineato un aspetto di cui Kyrgios, Shapovalov, lo stesso Djokovic e altri “grandi accusatori” di Sinner si sono sempre disinteressati: “Onestamente, non riesco a immaginare di ricevere una comunicazione attraverso una mail che mi informa che ho fallito un test antidoping per qualsiasi motivo, l’assunzione di cocaina o di una droga qualsiasi di cui non si conosce nemmeno il nome. È una situazione complicata, non lo metto in dubbio. Sinner fa quello che deve fare e la WADA fa quello che deve fare. Vedremo come andrà a finire questo caso”.

La replica pungente di Daniil ai veleni di Kyrgios

Infine una risposta diretta allo stesso Kyrgios, l’hater numero 1 di Jannik con le sue continue provocazioni attraverso i social o al microfono: “Non ho ancora visto Nick”, ha ammesso Medvedev. “Sarebbe interessante vedere un suo incontro con Jannik, cosa succederebbe e quale sarebbe l’atmosfera. Ci sono giocatori con cui parli di più e altri giocatori con cui parli di meno. Persone con cui sorridi e ridi spassionatamente e altri a cui forse dici soltanto ‘ciao’ e niente di più“.