Sinner, il Tas di Losanna ufficializza la data dell’udienza sul ricorso Wada: si terrà il 16-17 aprile

L'udienza per il ricorso presentato dalla WADA contro la mancata squalifica di Jannik Sinner davanti al Tribunale di Losanna si terrà il 16-17 aprile a porte chiuse

I “sunshine doubles” potranno vedere nuovamente protagonista Jannik Sinner. Che a marzo avrà tutto il tempo di andare a giocare negli Stati Uniti, perché il famigerato ricorso al TAS di Losanna presentato dalla WADA verrà discusso soltanto nelle giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 aprile. Lo ha stabilito proprio il tribunale sportivo che ha sede in svizzera, di fatto smentendo la tesi che andava per la maggiore da settimane e che voleva Sinner e la WADA impegnati in udienza il prossimo 11 febbraio.

“Salva” la trasferta americana di marzo. Udienza a “porte chiuse”

L’altoatesino avrà dunque più tempo per dedicarsi unicamente al campo, senza dover neppure affrettare il rientro dall’Australia. Potrà giocare i due tornei di Indian Wells (dove il 10 marzo 2024 venne trovato positivo al metabolita del Clostebol) e Miami, mentre l’udienza è stata programmata nella settimana in cui si gioca a Monaco di Baviera e Barcellona (entrambi tornei ATP 500).

Confermata anche la composizione del collegio giudicante: ci saranno l’israeliano Ken Lalo per conto della WADA (che nel 2017 inasprì la pena per Sara Errani, positiva a una sostanza legata al letrozolo) e lo statunitense Jeffrey Benz, nominato dai legali di Sinner. Il TAS provvederà a selezionare il terzo giudice, ma lo farà come da prassi soltanto a ridosso dell’udienza, che sarà svolta a porte chiuse (come da richiesta delle parti).

Il programma di Sinner fino ad aprile

La nuova data programmata dal TAS di Losanna consentirà dunque a Sinner di affrontare senza apparenti pensieri tutta la restante parte della stagione sul cemento (sia indoor che outdoor). Il numero uno del mondo aveva già programmato di fare tappa a Rotterdam dal 3 al 9 febbraio nel torneo ATP 500 che l’ha visto trionfare nel 2024, quindi sarebbe salpato alla volta di Doha, sempre torneo del circuito 500, ma nel suo caso inedito (si gioca dal 17 al 22 febbraio).

Quel torneo era il primo a rischio qualora l’udienza si fosse tenuta l’11 febbraio, come filtrato nelle scorse settimane, e pertanto ora la presenza in Medio Oriente di Jannik (salvo infortuni o imprevisti) non pare essere in dubbio. Marzo poi sarà il mese dei “sunshine doubles”: Indian Wells è in programma dal 2 al 16, Miami dal 19 al 30.

Il ritorno in Europa coinciderà con il via della stagione sul rosso: Sinner ha già fatto sapere che non sarà della partita a Monte Carlo, il torneo dove lo scorso anno uscì nella discussa semifinale contro Tsitsipas (quella segnata dalla mancata chiamata del giudice di sedia), ma aveva in programma di giocare a Monaco di Baviera dal 14 al 20 aprile, quindi nella settimana dell’udienza (che poi sarà “santa” in tutti i sensi, visto che sono i giorni che conducono alla Pasqua). Saranno giorni di tensione e attesa: la WADA vuole un anno o due di squalifica, Jannik semplicemente chiudere questa brutta storia.