Dopo il Bayern per i tifosi del Milan ci sono già due nuovi idoli

Ha perso – come la Juve col Tottenham e l’Inter col Manchester – ma vuoi mettere la differenza? Il Milan contro il Bayern ha fatto una bella e forse inattesa figura. Squadra incompleta e con diversi infortunati eppure la mano di Giampaolo già si vede: il lavoro sulle fasce, la reattività e alla fine se Cutrone avesse avuto più fortuna la partita sarebbe potuta finire anche in parità. Le note positive arrivano da chi meno te l’aspetti, da un Biglia ritrovato che potrebbe anche far cambiare idea alla società sulla sua cessione, al neo-acquisto Theo Hernandez che ha impressionato tutti prima di farsi male fino al giovane Gabbia.

I COMMENTI – Sui social i commenti dei tifosi rossoneri sono già improntati all’ottimismo: “Si intravedono già le prime cose buone a livello di gioco e siamo solo all’inizio. A livello fisico posso osare dire che siamo la squadra messa meglio rispetto alle altre squadre italiane viste finora. Continuare così!”. In tanti sottolineano la fedeltà ai colori: “Svegliarsi alle 2.55 per vedere un’amichevole giocata dall’altra parte del mondo semplicemente perché io senza Milan non so stare”.

I NUOVI IDOLI – La maggior parte delle reazioni dei follower ha due protagonisti su tutti, Hernandez e Gabbia: “Dopo 4 minuti mi sono già innamorato di Theo Hernandez” o anche: “Theo Hernandez sta giocando 1 contro 11 e quasi fa goal da solo, probabilmente sarà il nostro capocannoniere” oppure: “Mi sorprende chi si sorprende di Theo Hernandez, terzino sinistro scelto dal miglior terzino della storia”. C’è chi esagera con i paragoni: “Non vorremmo abbandonarci a facili entusiasmi, ma Theo Hernandez ci sembra un Maldini più tecnico, un Maldera più carismatico, un Serginho un po’ più veloce” o anche: “Theo Hernandez che si muove come un gran terzino che al Milan manca da una vita e ci fa brillare gli occhi… La sfiga: A parte gli scherzi, preghiamo tutti insieme che non si sia rotto”. Lodi a fiumi anche per il giovane Gabbia: “Gabbia ricorda Thiago Re Silva, identica la voglia di dominio” e infine: “Ma siamo sicuri che Demiral sia tanto meglio di Gabbia?”.

