Dopo la grande paura i tifosi Inter ora hanno una certezza

Aveva ragione chi temeva questa partita come e più di un big-match. Torino si stava rivelando davvero un mezzo trappolone per l’Inter, incappata in una giornata no. Stava per diventare il crocevia dei rimpianti la partita con i granata quando ci ha pensato Lautaro a spazzare via i fantasmi nel finale, quando il pari sembrava inevitabile. Inter brutta, a tratti inguardabile, ma sempre vincente. Per i fan è un segnale inequivocabile (considerando anche possibili risvolti positivi in società) : è davvero l’anno buono.

I tifosi attaccano il Var

Dopo aver sbloccato la partita su rigore, sia pur dopo tanta fatica e pochissime occasioni da rete, l’Inter è…riuscita a farsi rimontare ma sul gol di Sanabria è montata la protesta dei tifosi. “2 falli nella stessa azione….complimenti al Var” o anche: “Non vedere le spinte su Skriniar col var è CLAMOROSO. da qui a fine campionato ne vedremo delle belle per far perdere punti all Inter” e poi: ”In due spingono Skriniar ma Valeri e il var dicono che è tutto regolare, ridicoli”.

I fan bocciano Gagliardini

Prima del finale mozzafiato le critiche maggiori si sono riversate su Gagliardini, che ha preso il posto di Eriksen inizialmente: “Con lo stesso numero dei tocchi che servono a Gagliardini per stoppare la palla Eriksen mette l’uomo in porta” o anche: “con Gagliardini stiamo giocando in 10” oppure: “Gagliardini in campo é un colpo al cuore”. E’ un vero tiro al bersaglio: “Il palleggio di Valeri è comunque più disinvolto di quello di Gagliardini” e anche: “Ah gioca anche Gagliardini. Il grande e irreprensibile Gagliardini. Non sapevo facesse il calciatore”.

SPORTEVAI | 14-03-2021 16:58