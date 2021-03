LIVE TORINO - INTER 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico Grande Torino

Città: Torino

Capienza: 27958 spettatori14:06

ventisettesima giornata di Serie A, l'Inter di Conte viaggia a Torino per affrontare la formazione granata allenata da Nicola: i nerazzurri cercano la vittoria per aumentare il gap sul Milan, il Toro punti salvezza.14:06

Una vittoria, anche in vista della delicata sfida del Milan con il Napoli, potrebbe dare alla truppa di Conte tre punti fondamentali per la corsa allo scudetto; il Torino peró non puó permettersi passi falsi, con la classifica che dice terzultimo posto.14:08

Sono ufficiali le formazioni del match: TORINO che si schiera con il 3-5-2, Sirigu - Izzo, Lyanco, Bremer - Vojvoda, Baselli, Mandragora, Lukic, Murru - Verdi, Sanabria.14:09

A disposizione del TORINO: Buongiorno, Bonazzoli, Ferigra, Ansaldi, Rodríguez, Belotti, Zaza, Linetty, Milinkovic-Savic, Ujkani, Gojak.14:14

La formazione dell'INTER: classico 3-5-2 per Conte che sceglie Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic - Lautaro, Lukaku.14:10

A disposizione dell'INTER: Padelli, Radu, Pinamonti, Sánchez, Young, Kolarov, D'Ambrosio, Eriksen, Vecino, Ranocchia, Sensi, Darmian.14:16

Nicola deve fare a meno di Rincon, sostituito da Baselli, in difesa torna Bremer che si posizione al fianco di Izzo e Lyanco. In attacco spazio a Sanabria e Verdi, con Belotti recuperato ma che partirà dalla panchina.14:17

Con Vidal fuori per l'operazione e Eriksen non al massimo, Conte opta per Gagliardini da mezzala sinistra: per il resto formazione tipo con Lautaro Martinez e Lukaku in attacco, Hakimi e Perisic da quinti.14:19

Dopo essere rimasto imbattuto per cinque partite di campionato di fila contro i nerazzurri (2V, 3N), il Torino ha perso tutte le ultime tre gare di Serie A contro l’Inter subendo sempre almeno tre gol nel parziale.14:19

Dirige il match l'arbitro Paolo Valeri.14:19

1' INIZIA TORINO - INTER! Primo pallone per i locali.15:03

1' Torino con la classica maglia granata, Inter con il completo bianco da trasferta.15:03

2' Imbucata di Baselli per Murru, chiusura di de Vrij che parte in anticipo rispetto all'esterno granata.15:04

3' Pressione di Lukaku si Sirigu, il portiere costretto a calciare direttamente in out.15:06

4' LAUTARO MARTINEZ! Cross di Perisic, il Toro si libera sul primo palo e colpisce di testa: palla di poco a lato.15:07

6' Lukaku vince un rimpallo al limite dell'area e pesca Hakimi, posizione di fuorigioco per l'esterno dell'Inter.15:08

7' Inter che controlla i ritmi di gioco, Torino che aspetta nella propria metà campo.15:09

8' Un cross di Lukaku viene solo toccato da Vojvoda, Lautaro si lancia sul pallone ma é anticipato da Lyanco in corner.15:10

9' Inter che come sempre si appoggia molto alla sua fascia destra, con Barella e Hakimi a dialogare con Lukaku.15:11

10' Chiusura di fisico di Bremer su Lukaku, il brasiliano subisce anche il fallo della punta dell'Inter.15:12

11' A terra Barella, dolorante alla caviglia dopo uno scontro con Murru: Baselli mette in out per permettere i soccorsi alla mezzala nerazzurra.15:13

12' De Vrij ancora in chiusura di Sanabria, dopo che l'ex Betis era stato cercato in verticale da Verdi.15:15

13' Barella con l'esterno cerca il taglio di Gagliardini: la mezzala opposta, che si aspettava un pallone corto, non arriva sulla sfera.15:16

15' Lyanco in chiusura su Lautaro Martinez: angolo per l'Inter, che porta in avanti le sue torri dalla difesa.15:18

16' DE VRIJ! Angolo di Brozovic, colpo di testa dell'olandese che, da buona posizione, manda alto sopra la traversa.15:18

17' Discesa di Hakimi servito in profonditá da Barella: Bremer regge il duello in velocità e chiude l'ex Real in angolo.15:20

19' Non si capiscono Perisic e Gagliardini, con la palla che termina sul fondo: Inter che continua a spingere ma non sta trovando i giusti varchi nella difesa del Torino.15:21

20' Gran palla di Baselli per Verdi, la punta in area cerca di liberare il destro ma é chiuso da Skriniar.15:22

21' Skriniar scambia con Lukaku e Martinez, l'ultimo tocco del difensore per Perisic é troppo profondo.15:24

23' Bastoni cerca il cross dalla trequarti, palla direttamente sul fondo: Inter che attacca con continuità ma sta peccando nell'ultimo passaggio.15:25

24' Bello scambio tra Bastoni e Perisic, altro pallone in mezzo del difensore su cui peró Lukaku non puó arrivare.15:26