18-05-2022 08:49

Una serata memorabile, con cori, applausi e tante, tante lacrime. Eppure sembra già passato remoto, con le notizie che arrivano dal calciomercato. Paulo Dybala ha salutato lunedì sera il popolo bianconero dell’Allianz Stadium, che si è commosso assieme a lui per l’ultima recita torinese della Joya: a distanza di poche ore però, le cose sono già cambiate.

Era davvero una recita quella dell’argentino? Quanto erano sincere le sue lacrime? Davvero la Joya ha i colori bianconeri nel cuore? Che senso dare alla lettera di Dybala ai tifosi scritta sui social?

Dybala all’Inter: per radiomercato è fatta

I giornali oggi spezzano il cuore dei tifosi romantici. Dybala all’Inter sarebbe già cosa fatta. La notizia sul colpo di mercato nerazzurro arriva non molti giorni dopo la fine del campionato: quadriennale da 6 milioni più bonus. Paulo Dybala potrebbe quindi giocare con il connazionale Lautaro che i nerazzurri vogliono tenere, in una coppia argentina da sogno.

L’Inter è una pista di mercato credibile, nonostante le smentite di rito da parte degli interessati: e tanti saluti ai tifosi della Juve, che per anni hanno amato la Joya in bianconero.

Dybala lascia la Juventus: per i tifosi la colpa è della società

Fino a ieri le critiche e le invettive erano riservate solo alla società: Agnelli e Arrivabene bersagliati come i responsabili della rottura con Dybala che, secondo i bene informati, avrebbe accettato anche un’offerta di rinnovo al ribasso, peraltro mai formulata. Le ragioni economiche dello strappo tra Dybala e la Juventus portavano i tifosi della Vecchia Signora a puntare il dito contro i dirigenti: ora però, con la possibile notizia di Dybala all’Inter, la prospettiva cambia.

Dybala all’Inter, gli juventini scaricano la Joya

La notizia dell’accordo ormai prossimo con l’Inter scatena i tifosi della Juve sui social: “Ci siamo commossi tutti salutandolo e da ieri sera branchi di disagiati in lotta per scrivere l’imbecillità più grossa contro la Juventus Ma se adesso dopo le lacrime dovesse firmare per l’Inter poi come la mettiamo?” o anche: “Questo fa più male, avere un campione e averlo regalato a loro. Ero arrabbiata ieri e ora ancora di più. Ho pianto, per lui, ma se dovesse andare lì, sarà un avversario come altri”.

Tra i tifosi infuriata per l’intreccio di mercato tra Juventus e Inter, c’è chi scrive: “Se Dybala va all’Inter dopo la sceneggiata di ieri, dire che si dovrebbe vergognare è dire poco” oppure: “C’è chi smise di giocare piuttosto che andare a vincere una Champions all’Inter, ora è vicepresidente. Se piangi, baci la maglia, e tiri continuamente frasi d’amore alla Juve negli ultimi 2 giorni, piuttosto vai a giocare in Angola, ma non li!!!” e infine: “Dopo tutte ste lacrime Dybala non ci fa una gran figura se va all’Inter soprattutto dopo aver detto “non ci andrò mai”, secondo la testimonianza di persone allo stadio”.

