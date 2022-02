Doppio colpo di Evenepoel in Algarve

19-02-2022 19:25

Remco Evenepoel dà spettacolo nella quarta tappa della Volta ao Algarve 2022. Il ciclista della Quick-Step ha dominato la cronometro, valida per la quarta tappa della competizione portoghese, percorrendo i 32,2 km in 37’49”. Secondo posto per Stefan Kung, staccato di 58 secondi, terzo il britannico Ethan Hayter.

Evenepoel grazie a questo successo si prende la vetta della classifica generale, con oltre un minuto di margine su Hayter. Il primo tra gli italiani nelle frazione odierna è stato Samuele Battistella, sedicesimo.

