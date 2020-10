Dortmund, Emre Can positivo al Covid-19

Alla vigilia del sentitissimo derby contro lo Schalke 04, il Borussia Dortmund ha comunicato la notizia della positività di Emre Can. Il classe 1994 tedesco è risultato positivo al Covid-19 nei test effettuati nelle scorse ore.

Can si trova in isolamento domiciliare e non potrà giocare la sfida contro i rivali di Gelsenkirchen domani, oltre che, con buona probabilità, anche la sfida di Champions contro lo Zenit. “Emre Can è risultato positivo al Covid-19. È asintomatico e si trova in quarantena a casa. Gli altri test svolti dai giocatori e dallo staff hanno dato esito negativo venerdì”.

Can era pronto a rientrare in campo dopo che aveva saltato la sfida con la Lazio di martedì sera per squalifica.

Si tratta del secondo caso nel giro di poche settimane nella prima squadra del BVB: nei giorni scorsi, mentre si trovava con la nazionale svizzera, era stato trovato positivo Akanji. L’elvetico ha ripreso ieri ad allenarsi.

OMNISPORT | 23-10-2020 18:41