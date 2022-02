Dosso fa la storia: record azzurro nei 60 metri 39 anni dopo

27-02-2022 18:23

Zaynab Dosso non ha deluso nei campionati italiani indoor di Ancona, trionfando nei 60 metri piani. Dopo aver eguagliato lo storico record nazionale di Marisa Masullo (7.19) al coperto, l’azzurra si migliora e realizza il record nazionale 39 anni dopo col tempo di 7.16.

Marcell Jacobs, ai microfoni di Rai Sport, le ha dato come voto un 10 ma la Dosso è più severa: “Marcell è molto gentile, ma io mi voglio dare un 8. Nella Finale ho commesso degli errori, ma il tempo chiaramente è molto buono. Il mio target sono i Mondiali a Belgrado e lì voglio fare ancora meno“. Resta comunque una giornata storica per la Dosso e per l’atletica italiana.

