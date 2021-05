Douglas Costa-Gremio, parola alla Juventus

Mentre il rischio di restare fuori dalla prossima Champions League è sempre più incombente, per la Juventus arriva una buona notizia dal fronte economico-societario.

Il Gremio è infatti pronto a riaccogliere Douglas Costa, uno degli esuberi del club bianconero che non rientra nei piani della società e che anzi grava sui conti a causa di un ingaggio elevato.

L’attaccante brasiliano, di ritorno dal prestito al Bayern Monaco, tornerà in patria nel club dove si è messo in luce ad inizio carriera, come anticipato da Marcos Hermann, vicepresidente del Gremio, intervistato da “UOL Esporte”.

“Costa ha fatto una enorme concessione rispetto al salario che guadagna in Europa, abbiamo leggermente migliorato l’offerta precedente e trovato un accordo. Ora lui deve convincere la Juventus”.

Quest’ultima frase del dirigente anticipa il nodo finale da superare, ovvero la disponibilità della Juventus di venire incontro alla situazione economica del Gremio, regalando di fatto il cartellino a Douglas Costa per far concretizzare il trasferimento.

OMNISPORT | 13-05-2021 12:02