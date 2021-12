Douglas Costa, niente miracolo: il Grêmio retrocede in Serie B

10-12-2021 09:15

Niente miracolo: il Grêmio è in Serie B. Nella notte, lo scenario più probabile si è concretizzato: il club gaúcho ha battuto per 4-3 l’Atletico Mineiro, già campione nazionale , e ha chiuso il Brasileirão al terzultimo posto, retrocedendo dolorosamente per la terza volta nella propria storia dopo quelle del 1991 e del 2004.

Lacrime per Douglas Costa, la stella della squadra, ancora di proprietà della Juventus e destinato quindi a far rientro a Torino. Nei giorni precedenti la partita il mancino si è reso protagonista di una polemica surreale: ha prenotato una parte della propria festa di matrimonio per martedì scorso, a tre giorni dalla partita decisiva, ma la dirigenza del Grêmio lo ha costretto a cancellarla provocando l’ira del giocatore e della moglie, la modella Nathalia Felix.

Nonostante la rottura totale con il club, Douglas Costa è comunque sceso in campo contro l’Atletico, ergendosi peraltro a protagonista: ha aperto l’azione della prima rete gremista e ha firmato la quarta. In precedenza era andato a segno altre due volte in campionato.

Si conclude dunque nel peggiore dei modi una stagione iniziata già malissimo, con l’eliminazione dai preliminari della Copa Libertadores per mano degli ecuadoriani dell’Independiente Del Valle. Da quel momento, la palla di neve si è trasformata in una valanga: autore di una partenza scioccante, con 3 punti nelle prime 9 giornate, il Grêmio ha cambiato 4 allenatori (l’ex giallorosso Renato Gaucho, Tiago Nunes, l’ex ct Luiz Felipe Scolari e infine Vagner Mancini), ma incredibilmente non è mai riuscito a tirarsi fuori dalle secche.

Decisivi per la retrocessione gli ultimi 5 giorni. E decisivo, in particolare, il Corinthians. Che domenica ha fermato proprio il Grêmio sull’1-1, trovando il pareggio nei minuti finali, e nella notte ha perso per 1-0 contro lo Juventude, consentendo a quest’ultimo di salvarsi proprio a discapito di Douglas Costa e compagni.

E ora, attenzione alla Serie B del 2022. Perché il Botafogo ha conquistato l’immediato ritorno in A, ma Vasco da Gama e Cruzeiro no. Il Grêmio farà compagnia alle altre due nobili decadute del futebol brasiliano, in quella che è già stata definita la B più gloriosa di tutti i tempi. Intanto, però, è il momento delle lacrime.

OMNISPORT