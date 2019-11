Brescia Torino: dove vederla in tv o streaming su Sky o Dazn

Anche quest'anno le dirette tv e streaming delle partite del campionato di Serie A sono in esclusiva su Sky e Dazn. Per vedere quindi tutti i match del massimo campionato di calcio è necessario sottoscrivere un abbonamento con le pay-tv titolari dei diritti. Questo sia per vederle in diretta tv, sia per vederle in streaming sui dispositivi fissi e mobili. La formula è la stessa dello scorso anno: per ogni turno Sky trasmette 7 partite su 10, mentre le restanti 3 partite sono trasmesse dalla piattaforma Dazn. Più in particolare, tra le 7 gare a settimana trasmesse da Sky ci saranno: gli anticipi di sabato alle ore 15.00 e alle ore 18.00, due gare di domenica alle ore 15.00, una di domenica alle 18.00, il posticipo serale di domenica delle ore 20.45 e quello del lunedì allo stesso orario. Nel pacchetto di Dazn sono visibili: gli anticipi del sabato sera, il match delle 12.30 della domenica e una partita con calcio d'inizio alle 15.00 della domenica. Ovviamente cambiamenti nel calendario di Serie A, e di conseguenza nei palinsesti Sky e Dazn, sono previsti nei casi di turni infrasettimanali o di concomitanza tra partite di campionato e impegni internazionali di Juventus, Inter, Napoli, Atalanta, Roma e Torino. Ricordiamo che Dazn è una piattaforma che trasmette solo in streaming e consente di vedere le partite su qualunque supporto, purché collegato a internet. L'abbonamento a Sky consente invece di vedere le partite anche su supporto mobile. Per valutare i pacchetti proposti dai due player meglio consultare i siti: sky.it e dazn.com.

Dove vedere Brescia - Torino

Brescia - Torino è una partita valevole per la giornata numero 12 del campionato di calcio di Serie A 2019/2020. La partita sarà visibile in tv sulla piattaforma Sky il 09-11-2019 alle ore 15:00. La partita sarà visibile in streaming per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

Ci sono poi, come noto tantissimi siti che trasmettono in streaming le partite. In massima parte però si tratta di siti pirata che le autorità giudiziarie rimuovono molto frequentemente, per cui non è consigliato guardare le partite in streaming in questo modo. Sarà possibile, come sempre, seguire la diretta live di Brescia - Torino su Virgilio Sport. Il link al live sarà inserito un'ora prima del match.

Virgilio Sport - 09-11-2019 | 08:11