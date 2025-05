Cittadella-Brescia, malore a un tifoso: paura al Tombolato, arriva un elicottero. Il via un'ora e 10' dopo

Il match di Serie B, cruciale per la salvezza di entrambe le squadre, è iniziato alle 18.25 anziché alle 17.15: allo stadio un'ambulanza e un elicottero per i soccorsi.

È iniziata con un’ora e dieci minuti di ritardo la sfida tra Cittadella e Brescia, valevole per la 36ma giornata di Serie B, in realtà la 35ma effettiva visto che il turno di Pasquetta è stato interamente spostato a fine campionato per la morte di Papa Francesco. Il match, originariamente in programma alle 17.15, è iniziato solo alle 18.25 a causa di un malore accusato da un tifoso che ha tenuto col fiato sospeso tifosi, giocatori e tecnici di entrambe le squadre.

Malore a un tifoso, Cittadella-Brescia in ritardo

Poco prima dell’inizio della partita, uno dei due posticipi della giornata in calendario il primo maggio (l’altro è Sassuolo-Carrarese, fissato per le 19.30), la situazione si è fatta tesa allo stadio Tombolato non tanto – o non solo – per la difficile situazione delle due squadre, impelagate nella bagarre per non retrocedere, quanto per le improvvise difficoltà accusate da un tifoso sugli spalti. I soccorsi sono scattati con tempestività, anche se si sono vissuti momenti di grande ansia.

L’arbitro Pezzuto, dialogo coi tecnici Maran e Dal Canto

Sullo stadio è calato immediatamente il gelo, con le due squadre che sono rientrate negli spogliatoi dopo aver completato il riscaldamento. Il direttore di gara, il signor Pezzuto, si è confrontato con i capitani e con i due allenatori, Maran del Brescia e Dal Canto del Cittadella. Dopo un primo ritorno delle squadre in campo alle 17.30, alle 17.50 lo speaker dello stadio ha annunciato che il match sarebbe cominciato alle 18. Cinque minuti dopo, con le squadre nel frattempo rientrate negli spogliatoi, è arrivata una nuova comunicazione: inizio alle 18.30.

Malore in Cittadella-Brescia, il via alle 18.25

In realtà il calcio d’inizio c’è stato alle 18.25, dopo che un’ambulanza e un elicottero di soccorso avevano raggiunto lo stadio tra gli applausi di tutti i presenti. Proprio dopo il decollo dell’elicottero c’è stato il via libera allo start della partita, quasi uno spareggio per non retrocedere in C tra due formazioni a quota 35 punti, in penultima posizione. Curiosità: alla fine il tifoso è stato portato in ospedale in ambulanza e non in elicottero.