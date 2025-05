Serie B, il Pisa a un punto dalla A, lo Spezia affonda la Salernitana, Samp ancora crisi

La Reggiana si prende il derby battendo in trasferta il Mantova 3-2, il Cosenza batte il Bari di misura, la Juve Stabia supera il Catanzaro

Il Pisa rinvia la festa promozione: non basta il sofferto successo sul Frosinone: la vittoria dello Spezia sulla Salernitana non consente di brindare alla matematica serie A, serve ancora un punto. Il Cosenza resta aggrappato alla B e batte il Bari, la Samp resta nel tunnel dopo lo 0-0 con la Cremonese. Posticipato alle 18.30 l’inizio di Cittadella-Brescia, previsto per le 17.15, a causa del malore di un tifoso.

Juve Stabia-Catanzaro 2-0

Continua il momento-sì della Juve Stabia che allontanano le speranze playoff del Catanzaro: le vespe nell’anticipo del lunch match liquidano al Menti per 2-0 i calabresi. Gol tutti nel primo tempo, la sblocca al 25′ Mosti di testa, raddoppia Candellone su rigore concesso per un mani di Sgarbi dopo l’intervento del Var. Annullato un gol a Iemmello.

Cosenza-Bari 1-0

Al 36′ la sblocca il Cosenza: dopo una clamorosa traversa su punizione di Rizzo Pinna è Mario Gargiulo (ultimo gol con la maglia del Pisa oltre due anni fa) il più veloce a intervenire, controllo col destro e bordata in rete: c’è un check del Var per un possibile fuorigioco ma la rete viene convalidata. Al 55′ rigore per il Cosenza per un fallo in area di Kouan su Florenzi: dal dischetto Artistico – che si era divorato un gol pochi minuti prima – spedisce malamente alto. Al 74′ l’arbitro prima assegna un rigore al Bari poi, dopo l’intervento del Var, lo revoca perché il fallo è stato commesso fuori area. Finisce 1-0 e i calabresi restano attaccati alla speranza salvezza.

Mantova-Cesena 3-0

Al 19′ è Antonio Fiori – che non segnava dal 25 agosto – a portare avanti il Mantova: azione insista dei locali chiusa col cross di Redaelli per il colpo di testa vincente di Fiori tra la dormita generale della difesa romagnola. Al 33′ il gol del raddoppio viene annullato per posizione di fuorigioco di De Maio, che protesta però assicurando di non aver toccato la palla. Al 46′ secondo cartellino giallo per Francesconi, Cesena in dieci. All’80’ Bragantini fa tutto da solo, parte da centrocampo e conclude in rete per il 2-0, sembra riaprire i giochi subito dopo con un gran tiro al volo sotto l’incrocio Lagumina, che sembrava tenuto in gioco proprio da Bragantini, ma l’arbitro annulla per fuorigioco dopo l’intervento del Var. Terzo gol al 96′ con Debenedetti.

Modena-Reggiana 2-3

Basta un quarto d’ora alla Reggiana per sbloccare il risultato: Manolo Portanova segna il settimo gol stagionale con un destro in mischia che buca il portiere dei canarini sul suo palo. Caos al 29′: pasticcio del portiere Bardi e palla che carambola in rete dopo il tocco nella propria porta di Rozzio, proteste per un possibile fallo sul portiere ma l’arbitro, dopo il check del Var, convalida. Al 43′ altro autogol pro-Modena: conclusione di Cauz che battle Bardi, la sfera colpisce il palo ma si insacca dopo aver colpito la schiena del portiere. Nella ripresa al 70′ Natan Girma, entrato da appena 2 minuti, realizza il gol del 2-2 (non segnava dal 22 febbraio). Rimpallo nell’area modenese, il pallone finisce dalle parti di Girma che calcia forte con il destro spiazzando Gagno. Sorpasso all’86’: Gondo regala il derby alla Reggiana col Modena che chiude in 10 per il rosso a Mendes.

Palermo-SudTirol 1-2

Dopo un avvio sofferto il Palermo passa alla mezzora: invito di tacco di Pohjampalo per Ceccaroni che con un esterno liftato la mette all’incrocio. A inizio ripresa però il Sud Tirol pareggia: alla prima offensiva Barreca va in tap-in dopo una bella parata di Audero. Al 75′ Gori, su rigore concesso per fallo di Blin su Mallamo, spiazza e porta in vantaggio gli ospiti. Il Palermo colpisce due traverse ma finisce sconfitto: tre punti pesantissimi in chiave salvezza per il Sudtirol.

Pisa-Frosinone 1-0

Primo tempo sofferto del Pisa che non trova varchi. Al 69′ tiro ravvicinato di Arena e presunto mani in area ma per l’arbitro è tutto regolare perchè il braccio era attaccato al corpo. Si infiamma l’Arena Garibaldi che all’80’ esplode grazie al gran gol del neo-entrato Meister che controlla di sinistro e segna di destro sull’uscita del portiere. Il successo non basta ancora per la promozione ma manca un sol punti alla squadra di Inzaghi per il ritorno in A.

Sampdoria-Cremonese 0-0

Non riesce a uscire dal tunnel la Samp che non va oltre lo 0-0 a Marassi con la Cremonese al termine di una gara senza emozioni.

Spezia-Salernitana 2-0

Al 21′ Kouda segna la seconda rete stagionale: un colpo di testa imprendibile dopo un doppio scambio tra Esposito e Mateju. La Salernitana fa sudare freddo i liguri, colpisce anche un palo con Rustic ma al 79′ Vignali raddoppia con un intervento in scivolata.