Serie B: il Palermo espugna Catanzaro e batte un colpo playoff, Juve Stabia ko a Bolzano

Un autogol di Bonini e una rete di Segre premiano i rosanero, Biasci non basta. Odogwu e Merkaj per una vittoria importante in chiave salvezza

Domenica di calcio ricca di gol e spettacolo in Serie B, con il Palermo che espugna il “Ceravolo” di Catanzaro e batte un colpo playoff. Alle aquile calabresi non basta Tommaso Biasci. Vittoria che può valere una fetta di salvezza per il Südtirol di Fabrizio Castori, che supera la Juve Stabia di Guido Pagliuca. Odogwu e Merkaj premiano i bolzanini.

Catanzaro-Palermo 1-3: Segre ancora a segno, Biasci non basta

Al “Ceravolo”, la partita si mette subito in discesa per il Palermo di Alessio Dionisi, in vantaggio grazie all’autogol di Bonini: cross di Brunori per Pohjanpalo, il difensore giallorosso lo anticipa di testa ma insacca nella propria porta. Passano pochi minuti e arriva persino il raddoppio dei siciliani, sempre pericolosi in ripartenza: contropiede di Brunori, assist per Segre, freddissimo a pochi passi dall’incolpevole Pigliacelli.

Nella ripresa, il Catanzaro non molla e al 56′ centra il bersaglio grosso, al termine di una splendida azione manovrata: cross di Ilie, torre di Pontisso e colpo di testa vincente del solito Tommaso Biasci. I padroni di casa ci provano anche nell’ultimo terzo di gara, ma i rosanero contengono le sortite offensive dei ragazzi di Caserta e alla fine calano il tris con Le Douaron nel recupero.

Südtirol-Juve Stabia 2-0: Odogwu e Merkaj trascinano la squadra di Castori

La Juve Stabia di Guido Pagliuca paga a caro prezzo la falsa partenza del “Druso” e la frittata firmata dal tandem Leone-Varnier: pasticcio clamoroso dell’ex regista del Siena e del difensore scuola Atalanta, che spianano la strada a Pyyhtia, rapido nel servire il solissimo Odogwu, che davanti a Thiam non può sbagliare. Südtirol in vantaggio al 18′.

Grande tensione anche nei pressi del quarto ufficiale, con Fabrizio Castori che si fa espellere al minuto 24 per proteste. Posta in palio altissima e cartellini che fioccano tra primo e secondo tempo. Nel finale, i bolzanini realizzano il gol del raddoppio con Merkaj, che mette in cassaforte tre punti di platino in chiave salvezza.

Serie B, la classifica aggiornata dopo il 34° turno

Sassuolo già promosso in Serie B, il Pisa prepara la festa promozione, dopo aver guadagnato altri due punti sullo Spezia di D’Angelo. A Filippo Inzaghi manca l’ultimo passo. Con i risultati di oggi, invece, il Palermo aggancia il Catanzaro a quota 48, accorciando a due lunghezze dalla Juve Stabia di Pagliuca.

Questa la classifica aggiornata della Serie B: Sassuolo 78, Pisa 69, Spezia 60, Cremonese 56, Juve Stabia 50, Palermo 48, Catanzaro 48, Bari 44, Modena 44, Cesena 44, Carrarese 41, Frosinone 39, Südtirol 38, Mantova 37, Salernitana 36, Brescia 35, Sampdoria 35, Reggiana 35, Cittadella 35, Cosenza 27.