Verdetti Serie B: il Pisa sente profumo di A, il Cosenza aggrappato alla speranza

Il turno di Pasquetta potrebbe avvicinare il Pisa alla A, lo Spezia deve blindare almeno i playoff. In zona salvezza al Cosenza serve un'impresa

La 34^ giornata di Serie B, che si disputerà interamente nel giorno di Pasquetta, è pronta a regalare nuovi verdetti dopo la promozione in A del Sassuolo. Vediamo insieme le gare del prossimo turno e cosa può accadere in zona promozione, nella corsa playoff e per la salvezza.

Serie B, 34^ giornata a Pasquetta, le gare

Lunedì si gioca la 34^ giornata del campionato di Serie B. Nel giorno di Pasquetta, il Sassuolo neo-promosso in Serie A dopo un solo anno in cadetteria, festeggerà contro il Frosinone, che invece cerca punti per allontanarsi definitivamente dalla zona playout e continuare a coltivare speranze playoff.

Tra tutti, il match più importante è sicuramente il posticipo delle 20.30 tra Pisa e Cremonese. I toscani vedono sempre più da vicino la promozione in Serie A, mentre i grigiorossi devono ancora blindare il 4° posto e potrebbero avvicinare lo Spezia, in caso di frenata dei liguri contro il fanalino di coda Cosenza.

Promette scintille, poi, Juve Stabia-Sampdoria: i campani continuano a sognare a occhi aperti e insidiano la Cremonese, mentre in casa blucerchiata è necessario dare seguito alla vittoria di misura contro il Cittadella, la prima della nuova gestione affidata ai “ragazzi del ‘91”. Per il Catanzaro, che ha un po’ frenato nell’ultimo periodo (2 punti in 3 gare), c’è l’esame Mantova al Martelli: i virgiliani si sono momentaneamente tirati fuori dalla zona rossa, ma serve continuità.

Un altro scontro delicato è Palermo-Carrarese, con i rosanero reduci dalla beffa a Bari e i toscani impegnati a difendere la categoria. Simpatico il derby emiliano-romagnolo tra Modena e Cesena, mentre il Bari va a Bolzano nel lunch match che aprirà la lunga giornata di B. Chiudono il programma due scontri salvezza delicatissimi: Brescia-Reggiana e Cittadella-Salernitana.

Serie B, 34^ giornata, i possibili verdetti

Il turno di Pasquetta di Serie B potrebbe regalare alcuni verdetti, anche se sia in vetta che in zona salvezza bisognerà attendere ancora. Anche in caso di vittoria contro la Cremonese e di stop dello Spezia col Cosenza, i punti di distanza tra Pisa e Spezia non consentirebbero alla formazione pisana di festeggiare la promozione: l’eventuale +10 a 4 turni dalla fine del campionato non basta.

Basta, invece, un punto allo Spezia per essere certo di disputare almeno i playoff: al momento sono 15 i punti di vantaggio sul Cesena (9°). Allo stesso tempo, in caso di vittoria contro il Cosenza e di contemporaneo passo della Juve Stabia e di un mancato successo del Catanzaro, lo Spezia sarebbe sicuro di affrontare i playoff, semmai dovesse fallire l’assalto al 2° posto, dalle semifinali.

Passano in zona salvezza, le distanze risicate tra una squadra e l’altra faranno rinviare qualsiasi possibile verdetto al 25 aprile, quando si disputerà la 35^ giornata di campionato. Ad esempio, non sono ancora salve Palermo, Bari e Cesena, che lottano per un posto nei playoff ma al momento hanno un vantaggio di 10 punti (i rosanero) e 9 punti (le altre due) sul quintultimo posto occupato dalla Sampdoria, a quota 35 assieme a Brescia, Sudtirol e Cittadella.

Servirà un’impresa al Cosenza per evitare la retrocessione in Lega Pro, ma anche in caso di sconfitta contro lo Spezia e di una vittoria delle squadre a 35 punti, il ritorno in Lega Pro non sarebbe aritmetico con 12 punti ancora da smazzare e un potenziale -9 dalla salvezza diretta ancora possibile da colmare.