Serie B: lo Spezia si suicida, il Mantova manda il Sassuolo in A con la doppietta di Maggioni nel finale

Clamoroso a Mantova: avanti di due gol lo Spezia si fa acciuffare dopo il rosso a Bertola, è festa Sassuolo. Pari tra Cremonese e Juve Stabia e tra Cesena e Frosinone

Le prime due gare domenica della 33a giornata di Serie B si concludono con un pareggio. Lo scontro diretto tra Cremonese e Juve Stabia termina 1-1; stesso risultato tra Cesena e Frosinone. Il turno si completa con la clamorosa rimonta all’ultimo respiro del Mantova contro lo Spezia. Un risultato importantissimo, perché il Sassuolo può dare il via alla festa promozione. Gli emiliani tornano in Serie A dopo un solo anno di purgatorio.

Cremonese-Juve Stabia: pareggio ai piani alti

Il big match dello Zini si apre con l’infortunio di Ceccherini al 16′, rimpiazzato da Antov. Nel primo tempo è la Cremonese a sfiorate il vantaggio con il tiro-cross di Johnsen che centra il pale. A pungere, però, sono le Vespe.

Al 72′ è la Juve Stabia a sbloccare il risultato con la spizzata di Adorante su cross dalla destra. Ma Stroppa riesce a pescare il jolly: entra Bonazzoli e la punta grigiorossa è abile a concretizzare la sponda di Valoti per l’1-1 finale che consente ai lombardi di conservare il quarto posto a +3 sui campani.

Cesena-Frosinone: Ambrosino risponde a Saric

Al Manuzzi si affrontano due tra le squadre più in forma del torneo. Il Cesena, infatti, ha perso solo due degli ultimi 12 incontri disputati, mentre i ciociari hanno scalato posizioni in classifica grazie a una serie di otto risultati utili di fila. Che sfortuna per gli ospiti: Bianco perde Bettella per infortunio nel riscaldamento.

Al suo posto Szymiński, ma dopo 15’ anche il polacco è costretto ad alzare bandiera bianca. Sul finire del primo tempo gli ospiti sprecano una buona occasione con Darboe, prima di essere puniti nel recupero da Saric sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I cambi premiano i giallazzurri che al 71′ trovano la rete del pareggio con l’attaccante della Nazionale Under 21 Ambrosino, precedentemente subentrato a Pecorino. L’ex Napoli ribadisce in rete l’assist di Kvernadze innescato da un lungo lancio di Lucioni.

Harakiri Spezia: il Mantova manda il Sassuolo in Serie A

Il Sassuolo torna in Serie A dopo un solo anno di permanenza tra i cadetti. Gli emiliani ringraziano il Mantova, che, sotto di due reti, ha acciuffato e superato lo Spezia in pieno recupero. I liguri sbloccano il match al minuto 33: calcio di punizione di Salvatore Esposito e colpo di testa vincente di Aurelio con la benedizione del Var.

Al 52′ ecco il raddoppio tutto griffato fratelli Esposito: Francesco Pio per Salvatore e gran tiro da fuori. Dieci minuti più tardi Spezia in dieci: check del Var e rosso diretto per Nicolò Bertola per il fallo su Mensah. La partita cambia completamente volta. Il Mantova, infatti, approfitta della superiorità: Maggioni accorcia le distanze all’80’ e si ripete in pieno recupero, al 94′. I padroni di casa trovano addirittura il gol del sorpasso al 97′, ma dopo un lungo check la rete è annullata per fuorigioco. Arriva, dunque, il primo verdetto del campionato: il Sassuolo festeggia sul divano il ritorno nella massima serie.